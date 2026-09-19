Otro título para Campazzo y Deck con el Real Madrid en Europa

Los argentinos Facundo Campazzo y Gabriel Deck se consagraron campeones este sábado de la Supercopa de la Euroliga con el Real Madrid al vencer por 93 a 89 al Olympiacos de Grecia. En el Etihad Arena de Abu Dabi, el Madrid se impuso con parciales de 24-15, 47-43, 75-72 para proclamarse con el título en la primera edición de la Supercopa de la Euroliga.

De esta manera, Campazzo y Deck sumaron un nuevo título en el club español, en una final en la que fueron ambos parte del quinteto inicial. En relación al desempeño: Deck aportó 8 puntos (1 de 2 en dobles y 2 de 4 en triples) y Campazzo sumó 7 (4 de 5 en tiros libres y 1 de 5 en triples).

Además, el base cordobés con pasado en el Denver Nuggets de la NBA asistió en 9 oportunidades y tan solo tuvo 5 rebotes, 3 defensivos y 2 ofensivos, al cabo de 26 minutos en cancha. Mientras que, el alero santiagueño con pasado en el Oklahoma City Thunder de la NBA tuvo 7 rebotes, 4 defensivos y 3 ofensivos, y dio 2 asistencias, en 18 minutos disputados.

El equipo de Pedro Martínez, en su segundo encuentro en el Madrid, se alzó con el título en su primera final de la temporada, tras vencer en semifinales al BC Dubai por 98 a 95 y en la final al equipo griego por 93 a 89.



