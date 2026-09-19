Quilmes cayó ajustadamente en su segundo partido de pretemporada

Más allá de la abultada derrota con Peñarol, Quilmes sabía que había algunas cosas que habían estado bien y que tiene que seguir puliendo de acá al arranque de la Liga Argentina. En la noche del viernes, el equipo mostró todavía una mejor cara pese a caer por un triple ante Racing de Chivilcoy, otro que jugará en la máxima categoría del básquet argentino.

Con homenaje previo al entrenador "cervecero", oriundo de la ciudad, el choque puso en juego la Copa Reencuentro y se disputó en el renovado gimnasio del club Jacobo Urso de Saladillo.

El conjunto marplatense tuvo una destacada actuación de Bryce Breamer, que al igual que en el clásico, mostró pasajes más que interesantes. Los de Saborido tuvieron un muy buen arranque y se llevaron el cuarto inicial por 11 puntos (30-19). Pero nada fue igual al regreso del descanso corto, Racing ajustó en defensa y empezó a meter del otro lado para reveritr la historia con un parcial de 20-0. En el cierre del chico, Quilmes se repuso y se fueron al vestuario abajo por 4: 44-40.

El segundo tiempo fue más equilibrado, no se lograron sacar diferencia y siempre encabezó Racing pero por poco. Todo el tiempo estuvo en juego Quilmes, al que le faltó algo de puntería en momentos claves y perdió rebotes en su aro que terminaron inclinando la balanza para el equipo chivilcoyano. De todas maneras, la imagen fue mejor, fue positiva y sigue en crecimiento de cara a lo importante.



