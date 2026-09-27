Quieren seguir haciendo historia: el U13 de Quilmes necesita ayuda para viajar

Los chicos del equipo U13 de básquet del Club Quilmes llevan meses haciendo algo que va mucho más allá de jugar al básquet: están representando a toda Mar del Plata.

La categoría viene compitiendo desde hace tiempo en el torneo local, el Provincial y el Nacional. Hace apenas dos semanas terminó su participación en el campeonato bonaerense con un enorme logro: alcanzaron el tercer puesto, siendo la única categoría del club que consiguió llegar a esa posición.

Ahora deberá viajar el próximo 3 de octubre a La Pampa.

Pero el desafío todavía no terminó. El equipo continúa disputando el Torneo Nacional y ya logró superar una nueva instancia para meterse en la tercera fase. Ahora deberá viajar el próximo 3 de octubre a La Pampa, donde buscará conseguir un lugar en los cuartos de final.

“Es un esfuerzo muy grande que están haciendo el club y los padres para acompañar a los chicos en estos viajes. Son grandes gastos”, explicó Micaela Machado, delegada del Club Quilmes, en diálogo con 0223.

La categoría viene compitiendo desde hace tiempo en el torneo local, el Provincial y el Nacional.

El recorrido implicó un enorme esfuerzo. Durante los últimos dos meses, jugadores, entrenadores y familias viajaron prácticamente todos los fines de semana. Incluso hubo momentos en los que se superpusieron las competencias Provincial y Nacional, multiplicando los traslados y los gastos.

Ahora, con cada fase que superan, las distancias son mayores y los costos también. Para el próximo viaje a La Pampa necesitan más de 6 millones de pesos. “A medida que se va avanzando en este torneo, los destinos son cada vez más lejos y se está haciendo bastante difícil”, señaló la delegada.

Lanzaron una gran rifa con más de 20 premios, están vendiendo sorrentinos y también preparan un video.

Y hay un detalle que vuelve todavía más especial este recorrido: el U13 de Quilmes es el único equipo marplatense que continúa participando del Torneo Nacional. Son 15 jugadores y dos entrenadores que llevan la camiseta del club y, en este momento, también el nombre de Mar del Plata a distintos puntos del país. “Ellos, más allá de que se lo merecen, lo dan todo para poder llegar y representar a la ciudad”, destacó Machado.

Para intentar alcanzar el dinero necesario, las familias y el club pusieron en marcha distintas iniciativas. Lanzaron una gran rifa con más de 20 premios, están vendiendo sorrentinos y también preparan un video para pedir la colaboración de la comunidad.

La campaña tiene una consigna tan sencilla como esperanzadora: si 5.000 personas donan $1.200, los chicos pueden llegar a viajar para competir. “Se está haciendo un poquito de todo para acompañarlos en su sueño de seguir compitiendo”, contó Machado.

Para el próximo viaje a La Pampa necesitan más de 6 millones de pesos.

Detrás de estos números hay mucho más que un viaje. Hay chicos que entrenan durante todo el año, familias que hacen un esfuerzo enorme para acompañarlos y un grupo que, partido a partido, fue avanzando hasta convertirse en el único representante de Mar del Plata que sigue en carrera en el Nacional. Ahora necesitan que ese esfuerzo también se transforme en una oportunidad.