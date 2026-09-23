Trágico vuelco en Ruta 2: un hombre murió y tres resultaron heridos

Como consecuencia del siniestro, un hombre perdió la vida en el lugar y otros tres pasajeros resultaron heridos.

Un grave accidente se produjo en la Ruta 2, cerca de la localidad de Chascomús, cuando una camioneta Ford Ranger volcó en el kilómetro 125. Como consecuencia del siniestro, un hombre perdió la vida en el lugar y otros tres pasajeros resultaron heridos.

Los cuatro ocupantes de la camioneta, todos mayores de edad, viajaban cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo. Esto provocó que la camioneta terminara volcada sobre el cantero central de la autovía.

El hecho fue reportado al 911 y rápidamente se desplazó hacia el lugar personal del Destacamento de Seguridad Vial de Chascomús. Al arribar, confirmaron el fallecimiento de uno de los hombres y constataron que los demás presentaban traumatismos de diversa gravedad.

Los tres heridos fueron trasladados al Hospital de Chascomús, donde permanecen bajo atención médica. Mientras tanto, la camioneta quedó detenida en el cantero central, lo que permitió que el tránsito sobre la Ruta 2 continuara con normalidad durante las diligencias oficiales.

Actualmente, las autoridades están abocadas a esclarecer las circunstancias que motivaron el vuelco y qué factores contribuyeron al accidente fatal.