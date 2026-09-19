Preocupación en Aeroparque por personas que viven en un desagüe debajo de la Ruta 2

Vecinos del barrio Aeroparque, en las inmediaciones de la salida de la Ruta 2 hacia Buenos Aires, manifestaron su preocupación por un grupo de personas pernocta en un túnel de desagüe ubicado debajo de la autovía.

Los residentes aseguran que realizaron llamados al 911 y reclamos ante el Municipio, pero que hasta el momento no encontraron una solución.

Según el testimonio de uno de los vecinos, en los últimos meses comenzó a crecer la cantidad de personas que utilizan el túnel de desagüe que pasa por debajo de la ruta provincial. “Hay un grupo de personas que ha ido creciendo. Son cerca de cuatro o cinco que están viviendo en el desagüe de la ruta. Es decir que duermen debajo de la vía provincial”, relató el vecino en diálogo con 0223.

De acuerdo con su testimonio, las personas permanecen durante buena parte del día y la noche en el sector y circulan por las inmediaciones del barrio. “Se la pasan entrando y saliendo, mirando el barrio. Persiguen a la gente que camina por la ruta”, aseguró.

El vecino señaló además que la situación genera preocupación entre los habitantes de la zona debido a la cercanía con viviendas y al movimiento que se registra durante la noche. “Hacen señas a los autos y relojean todas las casas del barrio”, afirmó. Asimismo, la preocupación se debe a que generan grandes cantidades de basura que tapan la salida del desagüe.

Reclamos sin respuesta

Ante la situación, los vecinos aseguran haber realizado distintos llamados para advertir sobre lo que ocurre en el lugar. “Nos comunicamos al 911, pero no nos dieron ninguna solución. Llegan, piden el documento y se van”, sostuvo el vecino.

También, según explicó, se comunicaron con el área de Seguridad del Municipio a través del canal destinado a realizar denuncias vinculadas con los llamados “trapitos”. “Tampoco nos dieron solución porque nos dijeron que no les correspondía hacer ningún movimiento allí”, relató.

Los vecinos plantean que el problema no se limita únicamente a la presencia de personas que utilizan el túnel como lugar para pasar la noche, sino que también existe preocupación por el impacto que la situación tiene sobre quienes circulan habitualmente por el barrio.

“La realidad es que es un foco de inseguridad importante. Están toda la noche dando vueltas y no se puede entrar ni salir tranquilos de nuestras casas. La gente no puede caminar ni andar en bicicleta por la calle”, expresó.

El riesgo de incendios

Otro de los puntos que genera inquietud entre los vecinos es la posibilidad de que se produzca un incendio en el lugar. “No sabemos qué pueden llegar a hacer. Sabemos que pernoctan toda la noche y prenden fuego, con el riesgo de que suceda algo”, señaló el vecino.

En ese sentido, remarcó que la ubicación del túnel representa una preocupación adicional debido a su conexión con la zona de circulación vehicular. “El desagüe da a la ruta. Si se prende fuego, es un riesgo para los autos que transitan”, advirtió.

Los vecinos piden que se intervenga en el lugar para evitar que la situación continúe creciendo y que se encuentre una respuesta que contemple la seguridad de quienes viven en el barrio.