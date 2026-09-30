Calendario escolar 2026: cuándo terminan las clases en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el ciclo lectivo 2026 concluirá el martes 22 de diciembre, fecha que marca el inicio de las vacaciones de verano para estudiantes y docentes. Este dato es fundamental para poder organizar las actividades durante el receso.

El calendario escolar 2026 establece que, como es habitual, el receso estival comienza en la segunda quincena de diciembre en la mayoría de las provincias argentinas. Sin embargo, las fechas de finalización del año escolar varían según la jurisdicción, ya que cada una tiene la autonomía para definir su cronograma respetando la normativa vigente.

Las 24 jurisdicciones del país se comprometieron a cumplir con 190 días efectivos de clase, según lo acordado en noviembre pasado. Esto garantiza una cantidad mínima de jornadas escolares para todos los estudiantes.

Además, el calendario nacional incluye algunos feriados y asuetos que impactan en el desarrollo del ciclo lectivo. Por ejemplo, el feriado por el Día de la Raza, que en 2026 será trasladado al lunes 12 de octubre, y el asueto del miércoles 11 de noviembre en la provincia de Buenos Aires, decretado por la visita del papa León XIV. Este último se limita a esta jurisdicción debido a que la mayor parte de la agenda papal se desarrollará allí, incluyendo una misa en la Basílica de Luján.

En septiembre de 2026 no habrá fines de semana largos, ya que es el único mes del año sin feriados nacionales, lo que también influye en la planificación escolar y familiar.