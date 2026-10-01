Tenía pedido de captura hace ocho años y lo detuvieron en un allanamiento

Un hombre de 35 años que tenía un pedido de captura activo desde 2018 fue aprehendido este jueves por personal policial en el marco de un allanamiento en una vivienda del barrio Coronel Dorrego.

Elementos secuestrados.

Fue en el marco de una investigación por un robo agravado ocurrido en septiembre que personal de la comisaría duodécima con el apoyo de otras dependencias que ingresó a una vivienda en Gascón entre Arrué y Termas de Río Hondo.

Durante el procedimiento aprehendieron a dos sujetos de 18 y 35 años y secuestraron una bicicleta Top Mega, prendas de vestir utilizadas en el hecho, una munición calibre nueve milímetros, diez celulares y marihuana.

También secuestraron una bicicleta.

Al identificarlos confirmaron que el mayor registraba un pedido de captura activo requerido por el Juzgado de Garantías N.º 3 desde 2018.