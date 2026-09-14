Asesinaron a una joven aspirante a gendarme: su pareja es el principal sospechoso

Horas antes, la víctima compartió una foto junto al presunto femicida. (Créditos imagen: Gentileza Tiempo de San Juan)

Una joven que se encontraba en su preparación para formar parte de la Gendarmería Nacional fue encontrada sin vida este domingo en su vivienda de Barreal, en San Juan, con múltiples heridas provocadas por un objeto punzocortante. Junto a ella, se encontraba su pareja —también aspirante a la fuerza y oriundo de Salta—, quien quedó detenido como principal sospechoso.

La víctima fue identificada como Camila Agustina Vechiarello, de 26 años, oriunda de Rosario, Santa Fe. Se encontraba en la provincia cuyana para realizar su instrucción como gendarme.

Tras un llamado al servicio de emergencias alrededor de las 12:30, efectivos acudieron al lugar y alertaron una dramática escena en el interior del domicilio. Además de la joven asesinada, su novio, Carlos Gonzalo Riveros (25), quien habría intentado quitarse la vida tras el hecho. Fue trasladado a un hospital cercado y, tras recibir el alta, se llevó a cabo su detención.

Así se ve el frente de la casa donde ocurrió el macabro asesinato. (Créditos imagen: Diario 13)

Por el momento, se desconoce cuál fue el motivo del ataque. Una de las hipótesis que analiza la investigación apunta a que Riveros había sido separado recientemente del Instituto de Formación de Gendarmería, mientras que Vechiarello continuaba con su formación.

Un posteo dedicado a su novio horas antes de la tragedia

En medio de la conmoción que sacude a San Juan y el país entero, se conoció el último posteo que realizó Camila Vechiarello en sus redes sociales antes de ser brutalmente asesinada.

La víctima subió una historia a Instagram dedicada a su pareja tan solo horas antes del crimen. Ambos posaban en el comedor de su casa, abrazados y sonrientes.

Horas antes del horror, Camila compartió una imagen junto a su presunto femicida donde todo parecía estar bien.

La inscripción "Te amo, mi amor" y un emoji enamorado acompañó a la publicación protagonizada por los jóvenes que arribaron a Barreal con un objetivo en común y por el que terminaron conociéndose.

Según las primeras informaciones, ella avanzaba los filtros de la preparación con éxito mientras Riveros no lograba superar las exigencias del instituto. Esto, se cree, puede haber sido uno de los desencadenantes del brutal ataque.