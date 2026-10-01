Hallaron ahorcada a una chica de 20 años y sospechan de su pareja: tiene denuncias previas de cuatro mujeres por violencia

Aixa, una joven de 20 años, fue encontrada muerta la madrugada del miércoles en su casa en la localidad de Dique Luján, en el partido de Tigre. Fue hallada ahorcada y semidesnuda por su padre cuando regresaba a la vivienda tras su jornada laboral.

El principal sospechoso es Alejandro Daniel Sofía, su pareja, de 25 años, quien tenía denuncias previas por violencia de cuatro mujeres distintas y quien había salido de la cárcel dos meses antes del femicidio.

El presunto agresor subió un video a sus redes sociales despidiéndose de sus amigos después del hecho y desde ese momento se encuentra prófugo de la Justicia.

"Hoy lo cuento, mañana no sé"

Aixa y el sospechoso mantenían una relación hace más de un año. Según su familia, en el último tiempo la joven decía que se habían separado, pero una amiga confirmó que habrían retomado el vínculo.

La víctima había denunciado a Sofía por violencia de género. Varios testigos del entorno aseguraron haber visto en alguna oportunidad cómo el hombre la violentaba y agredía en la vía pública. Incluso los vecinos y el padre de Aixa lo habían denunciado por ese tipo de hechos.

Hace algunos meses la víctima había publicado en sus redes sociales un mensaje aterrador: “La denuncia está hecha. Tiene una perimetral y no puede estar a menos de 300 metros cerca de mí. Estoy bien y, gracias a Dios, viva. Hoy, lo cuento; mañana, no sé”.

La victima había retirado la última denuncia formal contra el agresor. "Él le había dicho que cuando saliera la iba a matar. Después le dijo que iba a cambiar, pero era todo una premeditación de lo que iba a hacer”, expresaron desde el entorno familiar a TN.

Quién es Sofía

El sospechoso había estado preso hasta hace dos meses por los delitos de lesiones y amenazas. Tiene antecedentes por robo y violencia, y según allegados a la víctima, “fue denunciado por otras cuatro mujeres por violencia de género”.

Hace poco tiempo el hombre salió en libertad y volvió a contactarla. Según la investigación, hay testigos que los vieron juntos caminando por el barrio el pasado martes. Esa misma noche Aixa fue atacada y asesinada.

Antes de profugarse, Daniel Alejandro Sofía subió un estado de Whatsapp en el que dio a entender que iba a quitarse la vida y se despidió de sus amigos. Hay un operativo policial activo para localizarlo y la investigación del caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre.