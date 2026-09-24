Chats, fotos y fetiches porno: qué reveló el peritaje al celular de Barrelier en el caso Agostina Vega

Claudio Barrelier es el principal acusado por el crimen de Agostina Vega.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega tuvo un giro en las últimas horas tras conocerse los resultados del peritaje al teléfono celular de Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen. El análisis informático logró recuperar chats, búsquedas, fotos y otros registros que ahora son evaluados por la Fiscalía para reconstruir los hechos.

A 6 meses del femicidio, se conocen las pericias al teléfono del principal sospechoso.

Los investigadores confirmaron que el dispositivo ya se encontraba intervenido por orden de la Justicia de Córdoba en el marco de otra causa, relacionada con la presunta comercialización de licencias falsas. y que esa intervención previa permitió acceder ahora a más información.

Según la investigación a partir del peritaje, un par de semanas antes del femicidio Barrelier habría comenzado a mantener conversaciones privadas con Agostina. La relación que previamente había mantenido con la mamá de la adolescente habría generado un vínculo de confianza con la joven.

Los peritos detectaron en simultáneo más de 300 búsquedas de contenido pornográfico relacionado con vínculos entre padrastros e hijas y material referido a menores de edad.

Claudio Barrelier es el principal acusado por el femicidio de Agostina.

El teléfono también aportó datos sobre la noche del 23 de mayo, cuando Agostina fue asesinada. Según hipótesis que analiza la investigación, Barrelier habría utilizado como argumento una supuesta crisis personal de un amigo para conseguir que la mamá de la joven abandonara su vivienda.

También habría consultado en una aplicación de transporte cuánto costaba trasladar a la adolescente hasta su domicilio del barrio Cofico.

La habitación del crimen

Otro punto de la investigación que tomó ahora mayor relevancia es la habitación de la parte delantera de la casa de Barrelier. Según el testimonio de su pareja, el acceso a ese lugar estaba restringido y el acusado argumentaba que mantenía reuniones de trabajo allí.

Los chats recuperados permitieron confirmar que Barrelier mantenía un diálogo directo con la víctima.

Los investigadores sostienen que Agostina habría sido atacada en ese lugar y entre los elementos recuperados del teléfono habría una foto de la adolescente inmovilizada sobre una cama.

Terminadas las pericias, la familia de Claudio Barrelier vació la casa.

A partir de las nuevas pruebas, la Justicia volvió a poner sobre la mesa la denuncia a Barrelier previa al femicidio. Se trata del caso de la chica de 20 años que habría logrado escapar de la misma casa y que relató un episodio de características similares a las circunstancias ahora investigadas por el crimen de Agostina.