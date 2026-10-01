Piden juzgar a uno de los ladrones que vació un local y escapó haciendo “cuerpo a tierra”

Robo doblemente agravado por su comisión en poblado y banda y por escalamiento. Esa es la imputación por la que en las últimas horas se dictó la prisión preventiva de uno de los acusados de vaciar un local de ropa en octubre de 2024 que podría ser juzgado tras el pedido de la Unidad Funcional de Instrucción N°7.

Fue la Jueza de Garantías Rosa Frende la que dictó la medida solicitada por el fiscal Carlos Russo y que mantendrá a Diego Ramiro Vita alojado en el complejo penitenciario de Batán. El imputado de 31 años es uno de los tres sujetos identificados por el robo cometido la madrugada del 3 de octubre de 2024 en el local “By Rochi” ubicado en la calle Matheu al 200.

Tal como informó 0223 en su momento, el grupo ingresó tras romper la puerta de vidrio del primer piso de un patio interno y sustrajeron tres notebook Apple Macbook Pro 13, tres celulares, un Handy, unas 250 prendas de vestir, 300 mil pesos y se dieron a la fuga en un auto Peugeot de color blanco tras salir por el frente del local haciendo "cuerpo a tierra".

Si bien dos de los autores ya habían sido detenidos, Vita se mantuvo prófugo hasta el 2 de septiembre pasad cuando fue atrapado en inmediaciones de las calles Pelayo y Sagastizábal, en el barrio Aeroparque. En un primer momento ante el requerimiento de las fuerzas de seguridad aportó el DNI de su hermano, con la clara intención de falsear su identidad.

En su resolución, la Jueza entendió que “la medida de coerción personal solicitada por el Ministerio Público Fiscal a su respecto encuentra su justificación en la existencia de distintos indicadores objetivos que, de momento y sin perjuicio de lo que pudiere resultar, permiten fundadamente presumir que en caso de recuperar la libertad el causante podría eludir el accionar de la justicia o entorpecer el normal curso de la investigación”.

Escaparon haciendo "cuerpo a tierra".

“Por otra parte, la escala penal prevista para el delito intimado, la modalidad de su ejecución, la pluralidad de intervinientes, y sus efectos, en cuanto al daño material sufrido; permiten realizar un pronóstico de conclusión del proceso que en caso de condena se alejaría del mínimo legal”, agregó.

Además de la conversión en prisión preventiva de Diego Ramiro Vita, que seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán, la magistrada dispuso notificar a la defensa del pedido fiscal de elevar a juicio las actuaciones.