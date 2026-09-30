Pidieron la excarcelación del matrimonio acusado de quedarse con las pertenencias de un hombre fallecido

El hombre de 50 años y su esposa de 46 detenidos la semana pasada tras cinco allanamientos en el marco de una causa por hurto calamitoso dieron una versión exculpatoria en su declaración y quedaron alojados en las Unidades Penales N°44 y N°50, respectivamente, luego de que la Justicia de Garantías validara el pedido de detención que hizo la fiscal Constanza Mandagarán.

La defensa del matrimonio, a cargo de los abogados Cesar Sivo y Romina Merino, solicitó en el Juzgado de Garantías N°5 la excarcelación ante la falta de antecedentes penales de ambos y por el monto de la pena –excarcelable por el mínimo y el máximo legal- que va de 1 a 6 años de prisión.

En el marco de la investigación en trámite en la Unidad Funcional de Instrucción N°4 por el hurto agravado por ser cometido en ocasión de un infortunio particular del damnificado y con llave verdadera previamente sustraída, la defensa aguarda la evacuación de citas tras las declaraciones que brindaron ambos imputados.

Tal como adelantó 0223, la investigación comenzó tras la denuncia de un hombre que halló vaciada la casa de su padre y con las cerraduras cambiadas derivó en la realización de cinco allanamientos donde aprehendieron a un matrimonio y secuestraron cinco motos, cuatro celulares y documentación de interés.

El 2 de junio pasado un hombre denunció en la comisaría primera que su padre había fallecido hace dos meses y que autores desconocidos habían ingresado a la casa y sustraído un auto Renault Megane, dos motos Honda, herramientas y otros elementos de valor.

“El denunciante vive en Bahía Blanca y descubrió la situación cuando llegó a Mar del Plata para acondicionar la casa ubicada en inmediaciones de las calles Bolívar y Olazábal”, confió una de las fuentes consultadas.

A partir de los datos recabados por personal de la comisaría se pudo identificar a un hombre que trabaja como mecánico y que mantenía un contacto habitual con el hombre que falleció de causas naturales. En la vivienda que ocupa con su mujer en la zona de Bahía Blanca y Bolívar funciona un taller mecánico y allí encontraron algunas de las cinco motos secuestradas.

Esos rodados, de acuerdo a lo informado por autoridades policiales, registraban pedidos de secuestro activo o tenían las numeraciones adulteradas o suprimidas. También hallaron celulares que serán peritados y documentación de interés.

Una modalidad repetida

El avance de la investigación le permitió a la fiscal Constanza Mandagarán pedirle cinco allanamientos a la Justicia de Garantías: cuatro en distintos barrios de la ciudad y un quinto en Coronel Pringles.

El matrimonio que quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán tiene ocho hijos, cuatro de los cuales son mayores de edad y que habitan en otras viviendas que también fueron allanadas y que tienen como punto en común que sus dueños fallecieron y no tenían otros familiares.

De acuerdo a los datos a los que accedió este medio, una de las viviendas está ubicada en inmediaciones de Derqui y Cataluña donde los vecinos advirtieron que el inmueble fue rápidamente ocupado tras la muerte de la propietaria. Otro de los inmuebles, donde viven otros hijos de los imputados, está ubicado en la zona de Coronel Suárez y Libertad y también fue allanado junto a un local de compra venta donde habrían reducido parte de los muebles sustraídos de la casa que motorizó la investigación.