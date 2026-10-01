Preventiva para un hombre que atacó a patadas a la pareja y la amenazó con un cuchillo

En línea con el pedido que hizo la Unidad Funcional de Instrucción N°7, el Juez de Garantías Daniel De Marco convirtió este lunes en prisión preventiva la detención de un hombre acusado de atacar a patadas a su pareja, amenazar al hijo de la mujer con un arma blanca y robar el rodado de la víctima.

Los hechos imputados a Gustavo Feltes Benítez ocurrieron el 31 de julio pasado en el interior de una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles 40 y 35 de Batán cuando agredió físicamente a su concubina. El sujeto de 33 años la redujo en el suelo por la fuerza y, aprovechando la asimetría de poder, le profirió múltiples golpes de puño y patadas en diversas partes del cuerpo.

Los hechos ocurrieron en Batán.

Inmediatamente después y ante el intento de defensa del hijo de la víctima, tomó un arma blanca y se la colocó firmemente contra el abdomen a su concubina. En dichas circunstancias y con el fin de neutralizar el accionar del joven, manifestó "no te acerques que la mato", infundiendo de ese modo temor de sufrir un mal grave e inminente.

Según la investigación del fiscal Carlos Russo, el imputado se apoderó ilegítimamente de la llave del automóvil modelo Clio de la mujer aprovechándose del estado de indefensión, disparidad de armas y vulnerabilidad de ambas víctimas.

Fiscal Carlos Russo.

En la resolución que tomó el titular del Juzgado de Garantías N°1 se sostuvo que, con el grado de provisoriedad exigido por el estadio procesal que transita el proceso y a los fines del alcance de la medida de coerción, se encuentra acreditada la apariencia de responsabilidad de Gustavo Feltes Benitez en el suceso materia de imputación

El magistrado recordó que el mismo día en que se le notificó la medida de restricción de acercamiento dictada en este proceso y a favor de su ex pareja se presentó en el domicilio de la denunciante con la intención de ingresar al mismo: allí fue aprehendido y se inició una causa nueva por desobediencia.

Seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

“Ese comportamiento contumaz que importó la formación de una nueva investigación penal preparatoria, debe ser valorado en este proceso como indicador inequívoco de comportamiento renuente en el proceso, circunstancia que impide la imposición de una medida menos gravosa que la prisionalización rigurosa”, agregó.

De Marco convirtió en prisión preventiva la detención de Benítez en orden a los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, coacción y robo.