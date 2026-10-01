Lo detuvieron en abril y lo juzgan el año que viene: le negaron el arresto domiciliario

Un pedido para otorgar el arresto domiciliario a un hombre detenido en abril de este año y que será juzgado en mayo de 2027 fue rechazado nuevamente por la Cámara de Apelación y Garantías por lo que el imputado seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Tras el rechazo del Juez Gustavo Fissore, la defensa oficial de C.F.E. hizo el recurso de apelación que resolvió en la misma línea la Sala II integrada por los jueces Juan Pablo Lódola, Adrián Angulo y Marcelo Madina.

Confirmaron la resolución del Juez Gustavo Fissore.

La defensa había planteado que la resolución impugnada resulta arbitraria por falta de fundamentación suficiente y por el apartamiento de los estándares constitucionales y convencionales que rigen la materia, en tanto se reiteraban elementos que fundaron la prisión preventiva (pena en expectativa y antecedentes condenatorios) sin un análisis autónomo y concreto de por qué el domicilio fijo, la red familiar acreditada y el dispositivo de control electrónico resultan insuficientes en el caso particular.

En su planteo indicó que de confirmarse lo resuelto en primera instancia E. permanecería un año adicional detenido hasta la fecha del juicio oral con una imputación que no incluye violencia sobre las personas ya que está acusado de tentativa de robo agravado por escalamiento.

Los Jueces entendieron que los indicadores de riesgo procesal evaluados al dictar la prisión preventiva del imputado se mantienen hasta el momento y que la defensa no alegó circunstancias que logren debilitar aquella inferencia de riesgo procesal que aconseje la implementación de una alternativa al encierro efectivo.

Lo resolvió la Sala II.

“En paralelo, el avance del proceso dentro de los plazos legales, actualmente a la espera del juicio oral fijado para poco más de un año desde la detención del encausado tras la comisión del ilícito investigado sin registrarse dilaciones, respeta la pauta de proporcionalidad”, argumentaron.

Los miembros de la Sala II confirmaron la decisión de denegar la morigeración de la prisión preventiva impuesta a C. F. E. y comunicaron la medida al Fiscal General y a la Defensa.