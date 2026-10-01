Fin de semana de actividades y puertas abiertas en la Base Naval de Mar del Plata

La Armada Argentina realizará este fin de semana una serie de ejercicios y actividades abiertas a la comunidad en Mar del Plata en el marco de las celebraciones por el centenario de la Base Naval Mar del Plata.

Las propuestas se desarrollarán durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre, entre las 11 y las 16, y tendrán como escenarios la Base Naval, las inmediaciones de Playa Grande y el Parque San Martín. Las maniobras estarán sujetas a las condiciones hidrometeorológicas.

Ejercicios frente a Playa Grande

Durante las dos jornadas participarán efectivos de la Agrupación Buzos Tácticos, Nadadores de Rescate de la División Patrullado Marítimo y un helicóptero Sea King de la Aviación Naval.

Los ejercicios incluirán maniobras de inserción, descenso, rescate y recuperación de personal, tanto dentro de las instalaciones de la Base Naval como en el mar.

Además, el Patrullero Oceánico ARA “Storni” permanecerá fondeado durante todo el fin de semana frente a Playa Grande y el Parque San Martín. Desde allí brindará apoyo a las actividades mediante botes de seguridad y embarcaciones semirrígidas de alta velocidad.

Entre las operaciones que podrán observarse desde la costa se encuentran las maniobras del helicóptero Sea King para el sembrado e izado de Nadadores de Rescate, junto con distintos ejercicios vinculados con el despliegue y recuperación de personal.

La Base Naval abrirá sus puertas

El domingo 4, entre las 14 y las 19, se realizará además una Jornada de Puertas Abiertas en la Base Naval Mar del Plata, con acceso para la comunidad.

Durante la actividad, los visitantes podrán recorrer el Destructor ARA “La Argentina” y el Patrullero Oceánico ARA “Bouchard”, además de presenciar una presentación de la Banda de Música del Comando del Área Naval Atlántica.

La propuesta también incluirá distintas muestras estáticas de unidades y organismos de la Armada, entre ellos el Comando de la Fuerza de Submarinos, la Agrupación Buzos Tácticos, la Escuela de Buceo, la Agrupación Buques Hidrográficos, el Arsenal Naval Mar del Plata y la Delegación Naval Mar del Plata.