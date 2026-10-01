Buena imagen de Quilmes ante su gente en el "José Martínez"

El peso de Alberto Rodriguez en la pintura. El brasileño hace valer su tamaño en las tablas. (Foto: @quilmesbasket)

Salvo la diferencia que hubo contra Peñarol, por una cuestión de categoría y de jerarquía individual, en el resto de sus presentaciones amistosas, Quilmes sigue en alza , muestra cosas interesantes, un buen funcionamiento y jugadores que pueden darle alegrías en la próxima Liga Argentina. El miércoles por la noche, en su primera vez en la nueva temporada en el "José Martínez", derrotó a Racing de Avellaneda por 84 a 70.

El partido era una buena medida porque serán rivales en la Conferencia Sur y la victoria fue clara, de principio a fin . El 24-10 del primer cuarto encaminó las acciones y el resto fue inteligencia para mantener la ventaja nunca sufrir y poder equilibrar las cargas de sus jugadores. El resto de los parciales fueron 51-33 y 73-55 , lo que muestra que la luz siempre fue importante para el conjunto de Sebastián Saborido.

En el "cervecero", que tuvo un gran trabajo defensivo, hubo goleo repartido. Valentín Duvanced fue el goleador con 19 puntos, acompañado por Bryce Beamer (15) y Manuel Alonso (14). El resto: Augusto Alonso 8, Federio Elías 10, Alberto Rodrigues (10), Matías Dominé 3, Santiago Aman 5, mientras que Alejandro Wilchez y Lionel Luna no sumaron unidades. ​​​​​

​​​​​Quilmes tendrá su presentación en la Liga Argentina el jueves 15 de octubre, en el "José Martínez", ante el recién ascendido River Plate .