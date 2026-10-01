Cada viernes, La Palabra Precisa ofrece una nueva oportunidad para descubrir autores locales

Hay proyectos que se construyen con tiempo, constancia y una fe paciente en el poder de los libros. Desde 2014, el portal literario #LaPalabraPrecisa (creado por iniciativa de Marcelo Franganillo) sostiene un espacio dedicado a poner en circulación historias que merecen ser leídas.

Las lecturas del mes de octubre estarán disponibles los días viernes

Más de una década compartiendo lecturas ha permitido a LaPalabraPrecisa consolidar una identidad propia, convirtiéndose en un punto de confluencia único entre voces consagradas, creadores marplatenses y nuevas miradas de la narrativa argentina (www.lapalabraprecisa.com.ar).

Poblado por una comunidad diversa de lectores habituales y casuales, el sitio no propone urgencias ni artificios, sino el simple hábito de encontrarse con la buena literatura.

Desde julio a noviembre, los contenidos que se renuevan cada viernes tienen como protagonistas a autores y autoras de Mar del Plata.

En octubre las entregas proponen cuatro relatos singulares

• Viernes 2 de octubre: Sebastián D’Ippolito nos abre las puertas del mes con "Mi miedo no vale", una lectura intimista que explora las grietas de la vulnerabilidad.



• Viernes 9 de octubre: Laura Blanco presenta "Para la foto", una narración perspicaz sobre las apariencias, los encuadres de la memoria y lo que queda fuera de campo.



• Viernes 16 de octubre: Oscar Caballero nos sumerge en "El pozo de Joselito", un relato impregnado de atmósfera, tensión y misterio.



• Viernes 23 de octubre: Marta Mendiondo llega con "Minghun", una pieza sutil que aborda los lazos, las ausencias y los rituales del recuerdo.



• Viernes 30 de octubre: Gastón Irigaray cierra el mes con "La cabeza de Don Francisco de la Cueva", una narración envolvente con tintes históricos y giros sorprendentes.

Cada viernes abre una pequeña pausa en la semana. Una oportunidad para asomarse, descubrir una voz y dejarse llevar por la ficción.