Cada viernes, La Palabra Precisa ofrece una nueva oportunidad para descubrir autores locales
Las lecturas del mes de octubre estarán disponibles los días viernes.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Hay proyectos que se construyen con tiempo, constancia y una fe paciente en el poder de los libros. Desde 2014, el portal literario #LaPalabraPrecisa (creado por iniciativa de Marcelo Franganillo) sostiene un espacio dedicado a poner en circulación historias que merecen ser leídas.
Más de una década compartiendo lecturas ha permitido a LaPalabraPrecisa consolidar una identidad propia, convirtiéndose en un punto de confluencia único entre voces consagradas, creadores marplatenses y nuevas miradas de la narrativa argentina (www.lapalabraprecisa.com.ar).
Poblado por una comunidad diversa de lectores habituales y casuales, el sitio no propone urgencias ni artificios, sino el simple hábito de encontrarse con la buena literatura.
Desde julio a noviembre, los contenidos que se renuevan cada viernes tienen como protagonistas a autores y autoras de Mar del Plata.
En octubre las entregas proponen cuatro relatos singulares
• Viernes 2 de octubre: Sebastián D’Ippolito nos abre las puertas del mes con "Mi miedo no vale", una lectura intimista que explora las grietas de la vulnerabilidad.
• Viernes 9 de octubre: Laura Blanco presenta "Para la foto", una narración perspicaz sobre las apariencias, los encuadres de la memoria y lo que queda fuera de campo.
• Viernes 16 de octubre: Oscar Caballero nos sumerge en "El pozo de Joselito", un relato impregnado de atmósfera, tensión y misterio.
• Viernes 23 de octubre: Marta Mendiondo llega con "Minghun", una pieza sutil que aborda los lazos, las ausencias y los rituales del recuerdo.
• Viernes 30 de octubre: Gastón Irigaray cierra el mes con "La cabeza de Don Francisco de la Cueva", una narración envolvente con tintes históricos y giros sorprendentes.
Cada viernes abre una pequeña pausa en la semana. Una oportunidad para asomarse, descubrir una voz y dejarse llevar por la ficción.
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