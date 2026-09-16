Inmigración, nostalgia y amistad: un libro de cuentos desde el corazón de Mar del Plata

El libro de cuentos está a cargo de Oscar Caballero y será presentado este viernes.

El próximo viernes 18 de septiembre a las 17 en dependencias del Centro Gallego, ubicado en 20 de Septiembre 1946, el periodista Oscar Caballero presentará el libro El Gallego de las palomas y otros cuentos, segundo de su autoría.

En esta oportunidad la obra está compuesta por cuatro cuentos. En el primero de ellos, que da origen al título del libro, el autor de Augurios de una tarde feliz retoma el tema de la inmigración española de mediados del siglo pasado a través de las vivencias de un gallego criador de palomas mensajeras, afincado en un barrio del puerto marplatense.

La obra está compuesta por cuatro cuentos que abordan distintas temáticas.

El personaje central de la historia, Secundino Martínez Fariña, atravesado por la nostalgia y el desarraigo, no logra hacer pie en la nueva tierra. Los chicos reos de La Banda del eucalipto y sus amigos de copas y naipes de El Ancla, serán quienes alivien sus penas de inmigrante.

Su autor, Oscar Caballero.

En las otras tres narraciones Caballero transita caminos inexplorados, abordando temas como la mística religiosa y su costado comercial; el fútbol y el poder, y los códigos de la amistad entre padres que llevan a sus hijos al mismo colegio y comparten diariamente una mesa de café.