Pardo, el pueblo rural bonaerense que celebra 150 años entre historias de Bioy Casares y Borges

El pueblo bonaerense de Pardo cumple un siglo y medio de existencia.

Pardo, el pequeño paraje rural del partido de Las Flores, se prepara para celebrar sus 150 años con una fiesta que se desarrollará el viernes 19 y el sábado 20 de septiembre. Con unos 200 habitantes, la localidad conserva una historia vinculada a la familia de Adolfo Bioy Casares y a los encuentros mantenidos durante años con su amigo Jorge Luis Borges.

El aniversario tendrá como escenario las calles del pueblo, donde se encuentran algunos de los lugares relacionados con la historia de la familia Bioy Casares y con la vida cotidiana del lugar. Los festejos incluirán música, desfile, feria, juegos campestres y otras actividades en la plazoleta Pablo Lamaro.

La escuela Juan Bautista Bioy de Pardo.

La relación entre Pardo, Bioy Casares y Borges

La historia literaria de Pardo está relacionada principalmente con Adolfo Bioy Casares, quien pasó parte de su vida en el pueblo debido al vínculo de su familia con la zona. Su padre, también llamado Adolfo Bioy Casares, tenía allí un campo, mientras que el escritor regresó en numerosas oportunidades junto con su esposa, la escritora Silvina Ocampo, y su amigo Jorge Luis Borges.

Bioy Casares y Borges mantuvieron una extensa amistad y colaboración literaria. Sus encuentros también dieron lugar a trabajos realizados en conjunto, entre ellos textos publicados bajo distintos seudónimos. Además, que ambos compartieron numerosas jornadas en el entorno rural de Pardo.

Silvina Ocampo, esposa de Bioy Casares, también formó parte de ese círculo literario. A su vez, el entorno de Victoria Ocampo y de la revista y editorial Sur reunió a importantes escritores y artistas argentinos, entre ellos Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo, Ezequiel Martínez Estrada, Ernesto Sabato, Manuel Mujica Láinez y Oliverio Girondo, entre otros.

Bioy, Ocampo y Borges.

Una historia que permanece en las calles

La relación entre la familia Bioy Casares y Pardo también quedó plasmada en distintos espacios de la localidad. La familia realizó donaciones que permitieron la construcción de la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la escuela y el predio del club.

La iglesia fue construida en 1892 y constituye uno de los sitios históricos del pueblo. En la antigua estación ferroviaria funciona actualmente el Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares, mientras que en las afueras de la localidad se conserva el antiguo Puente de Hierro sobre el Canal 11.

La iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Pardo.

Otro aporte para reconstruir la historia de Pardo fue realizado por la profesora Nora Genaro, quien investigó el pasado del pueblo y escribió el primer libro sobre el club, fundado en 1920, a partir de sus actas originales. También estudió distintos parajes de la zona y estableció sus fechas de inauguración.

Genaro fue además quien asignó nombres de árboles a las seis calles de Pardo: Los Pinos, Las Acacias, Los Plátanos, Las Palmeras y Los Cipreses. De acuerdo con sus investigaciones, el aniversario de la fundación del pueblo se conmemora el 18 de septiembre.

El club social de la localidad de Pardo.

Turismo rural y vida de pueblo

Además de su historia, Pardo se presenta como un destino vinculado al turismo rural y comunitario. Entre las propuestas se encuentra Yamay Ecoturismo, un emprendimiento orientado a la vida sustentable que cuenta con cuatro yurtas para alojamiento.

También forman parte de la oferta Las Cabañas Angel Viejo, la Casa de Campo La Palmera y la Chacra Don Julio. En materia gastronómica, el pueblo cuenta con establecimientos como La Pulpería, que reúne una colección de teléfonos de distintas épocas y objetos antiguos, además de Ayres de Pardo, Almacén La Terminal, Almacén Casa Lamaro y De García.

Por el pueblo de Pardo pasan únicamente trenes de carga.

La localidad conserva además servicios y costumbres asociadas a la vida rural. Un vecino destacó la tranquilidad, el uso de bicicletas, la seguridad y la posibilidad de mantener prácticas tradicionales como el fiado en los comercios.

Entre las obras que se suman al patrimonio local se encuentra la restauración del histórico hotel Casa Bioy y la instalación de un parador de camping.

Pardo está ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad cabecera de Las Flores y a 3 kilómetros de la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 223.

Con ese escenario como marco, la localidad celebrará sus 150 años durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre, en una celebración que buscará reunir la historia rural del pueblo, su patrimonio y el vínculo que durante décadas mantuvo con una de las figuras centrales de la literatura argentina.