"No sale nada y vamos muy despacio": las fuertes declaraciones de Colapinto post carrera

El argentino cerró una gran actuación en el Gran Premio de Singapur, aunque la estrategia otra vez no terminó de ayudar.

Franco Colapinto completó otra carrera sin incidentes en el Gran Premio de Singapur, y eso es tanto bueno como malo. Bueno, porque el argentino sigue sumando kilómetros y siendo sólido en la Fórmula 1; malo porque si la carrera no tiene incidentes, Alpine no tiene chances de sumar puntos.

La estrategia no funcionó una vez más, y el auto volvió a estar lejos del resto, dos aspectos que el argentino destacó en sus declaraciones: “Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra pero no sale nada y vamos muy despacio“, reconoció con un semblante que reflejaba dicha frustración.

“Por momentos es inmanejable el auto y no entiendo bien por qué vamos tan lento, tanto más lento que otros en algunos momentos”, continuó Franco. “Muy frustrante, muy despacio, con mucha degradación, haciendo lo mejor que puedo en cada momento, pero no sale nada. Una carrera mala. Mala y muy lenta.”

“El año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como las de hoy, pero podía mantener. Mantenía autos como el Red Bull, pero ahora vamos muy lento, muy despacio, muy lejos de los demás. Fue una carrera muy larga y frustrante, cuando te pasan todos y no podes hacer nada. Me defendía como podía pero me pasaban igual, si me defendía en la entrada, me pasaban en la salida, sino en la entrada. Es muy complicado para nosotros“, agregó Colapinto en un análisis de lo que fue la competencia.

“Una carrera muy complicada, 50 vueltas con el medio que después de las 15 ya no daba más, inmanejable“, sentenció el argentino que cerró con una contundente frase cuando le preguntaron si hubo diferencia entre los dos stints que hizo en carrera: “Los dos un desastre.”