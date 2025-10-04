ÚLTIMO MOMENTO: Colapinto largará P16 por la descalificación de los Williams

El argentino largará dos puestos adelante por las sanciones impuestas de la FIA a los Williams.

Franco Colapinto que quedó eliminado en la Q1 en el puesto 18, finalmente recibió la buena noticia de que tendrá una mejor posición de largada mañana ya que la FIA descalificó a los dos autos de Williams.

El delegado técnico de la Fórmula 1, Jo Bauer, realizó un informe de los auto y destacó que los dos Williams presentan irregularidades en su los elementos ajustables del ala trasera. Es decir, en el ala que se mueve al activar el DRS. “Ambos autos exceden el límite de 85 milímetros de ambos lados de la parte externa del ala“, señala el informe. Lo cual atenta contra el artículo 3.10.10 g del reglamento deportivo.

De esta manera, luego de dos horas de análisis, la Fórmula 1 terminó descalificando a ambos pilotos. Por esta razón Franco Colapinto largará dos puestos más adelante mañana a partir de las 9 de la mañana.