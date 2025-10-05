Colapinto hizo todo lo que estuvo a su alcance: P16 para el argentino en Marina Bay

El argentino tuvo un gran arranque de Gran Premio en Marina Bay, llegó hasta el puesto 12 pero el safety car nunca llegó y no consiguió los puntos tan esperados.

Franco Colapinto tuvo una gran carrera en Marina Bay, por la fecha 18 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. El argentino dio mucha batalla, logró estar a pocos segundos de los puntos pero al no llegar el safety car la suerte no jugó a su favor. De esta manera el argentino tuvo que aguantar 46 vueltas con el neumático medio y terminó en el mismo lugar que largó.

El argentino tuvo una gran largada en la que que hizo tres adelantamientos gracias a la elección del compuesto blando que le permitió tener un buen agarre en una pista que arrancó muy húmeda.

Alpine tomó la decisión de parar al piloto nacido en Pilar en la vuelta 16 para no perder más tiempo con el neumático blanco, con el que ya estaba perdiendo bastante rendimiento. De esta manera el equipo francés optó por una estrategia a dos paradas.

Durante el transcurso de la carrera el argentino logró regular el rendimiento de los neumáticos, algo que le permitió llegar al puesto 12 por la parada de todos los pilotos de adelante. El equipo francés se la jugó a que aparezca un safety car pero el mismo nunca llegó y la suerte no jugó a su favor.

En la vuelta 59, tras muchos giros defendiendo a cuatro autos, las ruedas no dieron para más por lo que Stroll, Albon y Lawson lo terminaron superando. Con esta maniobra el argentino terminó en el mismo puesto que largó.

Por otra parte, el ganador de la carrera fue George Russell que largó desde la pole y dominó las 62 vueltas de carrera. Detrás de terminó Max Verstappen en el segundo lugar y Lando Norris en el tercer lugar.

Con este resultado McLaren se consagró como campeón de constructores. Mientras que Verstappen le recortó seis puntos en la pelea por el campeonato de pilotos a Piastri.

La próxima carrera será la fecha 19 del campeonato que se disputará en Estados Unidos, el Gran Premio de Austin, el 19 de octubre. Luego llegará el 26 de octubre el Gran Premio de México para cerrar el mes.