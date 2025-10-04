No pudo ser para Franco: P18 para Colapinto en Singapur

El argentino que tuvo una buena primera vuelta no pudo mejorar en la segunda y quedó eliminado en la Q1.

Franco Colapinto no pudo acceder a la Q2 del Gran Premio de Singapur y largará mañana en el puesto 18. El argentino hizo una buena primera vuelta que lo ubicó en el octavo puesto pero no logró hacer un segundo tiempo, el resto de los pilotos superaron su tiempo por lo que largará casi desde el fondo.

El joven de 21 años se vio perjudicado por una bandera amarilla en el sector dos que lo obligó a abortar su segunda vuelta y apenas se quedó con el 1:30.982. Con este tiempo finalizó en el puesto 18 a 1.217 del mejor tiempo que lo marcó Lewis Hamilton.

Luego de esta situación de las banderas amarillas y del excesivo tráfico, a Colapinto se lo escuchó muy enojado en la radio con su ingeniero.

Dentro de la mala noticia que fue quedar eliminado en la Q1, el argentino volvió a superar a su compañero en clasificación y ya son cuatro de las últimas cinco carreras en las que logró quedar por delante de Pierre Gasly.