Mucha paridad y Colapinto se sumó a la fiesta: el argentino dio pelea horas antes de la qualy

El argentino tuvo una importante mejora con respecto al viernes y se ilusiona con meterse en la q2 de la clasificación.

Franco Colapinto tuvo una buen comienzo de día con las prácticas libres 3 y ya se prepara para la clasifición del Gran Premio de Singapur a partir de las 10 de la mañana.

El argentino que venía de dos puestos 19 en el día de ayer, tuvo una buena sesión en la que finalizó P16 con un 1:31.047, pero lo importante no es el lugar, sino que terminó a tan solo 899 milésimas, es decir que en nueve décimas terminaron 16 autos.

Además, el nacido en Pilar terminó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, a 0,596 algo que le permite tomar aún más confianza pensando tanto en la qualy como en la carrera de mañana, un circuito complicado: con las paredes muy cerca y que el safety car esta siempre al caer.

De cara a la clasificación que se disputará a partir de las 10 de la mañana, Alpine y Colapinto deberán pulir algunas cosas en el segundo y tercer sector para poder pasar a la qualy 2 y poder sumar por primera vez en la temporada.