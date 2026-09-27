¡Valencia al rescate! Boca perdía 2-0, lo dio vuelta con un hat trick del ecuatoriano y está en semifinales

El Xeneize perdía 2-0, pero reaccionó en el tramo final con una remontada impresionante y tres goles de Enner Valencia para conseguir la clasificación.

Boca protagonizó una remontada impresionante ante Racing y se quedó con un triunfo 3-2 que le permitió avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena no tuvo su mejor partido desde el juego, pero mostró una enorme reacción cuando parecía tener la serie prácticamente perdida. El gran héroe de la noche fue Enner Valencia, autor de los tres goles que dieron vuelta una historia que parecía sentenciada.

Durante el primer tiempo, Boca había mostrado mejores intenciones y manejaba el partido, pero Racing encontró la ventaja cuando menos lo esperaba. A los 19 minutos, Gastón Lodico ejecutó un espectacular gol olímpico y puso el 1-0 para la Academia. El golpe afectó al Xeneize, que perdió claridad después del tanto y terminó yéndose al descanso abajo en el marcador pese a haber sido superior durante buena parte de la primera mitad.

El segundo golpe para Boca llegó apenas comenzado el complemento. A los dos minutos, Racing volvió a aprovechar una pelota parada y, después de una serie de rebotes dentro del área, la pelota le quedó a “Maravilla” Martínez, que definió ante Brey y estableció el 2-0.

El equipo de Arruabarrena quedó contra las cuerdas, pero el entrenador movió el banco y encontró la respuesta en Sebastián Villa y Enner Valencia, dos ingresos que cambiaron completamente el desarrollo del encuentro.

La remontada comenzó a los 72 minutos. Lautaro Blanco ejecutó un córner hacia el área chica y Valencia apareció para ganar de cabeza y descontar.

Boca se lanzó con todo en busca del empate y Racing intentó resistir, pero el empuje del Xeneize terminó siendo demasiado. Ocho minutos después, Villa recibió por izquierda, levantó la cabeza y envió un centro preciso que volvió a encontrar a Valencia. El ecuatoriano ganó nuevamente por arriba y marcó el 2-2, desatando la locura del conjunto de la Ribera.

Y cuando todo parecía indicar que la clasificación se definiría en los penales, Boca encontró el golpe definitivo. El equipo construyó una gran jugada desde el fondo, encadenó varios pases y la pelota terminó en los pies de Carlos Palacios, de buen ingreso. El chileno avanzó y metió un centro al área, donde nuevamente apareció Valencia, que por tercera vez ganó de cabeza y venció a Cambeses para establecer el 3-2. El ecuatoriano completó una noche inolvidable y puso a Boca en las semifinales de la Copa Argentina después de una remontada que parecía imposible.

Con este victoria épica en la que Boca anotó tres tantos en apenas 23 minutos el equipo de Rodolfo Arruabarrena se metió entre los cuatro mejores de la Copa Argentina y se enfrentará con Banfield por el pase a la final. Mientras que Racing se quedó con las manos vacías y sentenció sus chances de jugar una copa internacional el año que viene.