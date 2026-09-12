Riquelme tomó una decisión de urgencia en Boca Juniors: quiere cerrar un nuevo volante

El Xeneize tiene tiempo hasta este lunes para sumar un refuerzo y la dirigencia se mueve rápido después de la lesión de Tomás Aranda y la salida de Kevin Zenón.

Boca Juniors no quiere dejar pasar la oportunidad y Juan Román Riquelme aceleró a contrarreloj para incorporar un nuevo volante. La dura lesión de Tomás Aranda abrió una ventana excepcional para que el Xeneize pueda reforzarse pese a que el mercado de pases ya terminó para el resto de los equipos de la Liga Profesional, y la dirigencia ya presentó una oferta formal por Matías Galarza.

La urgencia tiene una explicación concreta: Boca tiene tiempo hasta este lunes para cerrar la incorporación y el plantel quedó diezmado en esa zona del campo después de la lesión de Aranda y la reciente salida de Kevin Zenón. Por eso, Riquelme y el Consejo de Fútbol trabajan contra reloj para encontrar una alternativa que pueda sumarse al equipo de Rodolfo Arruabarrena en este tramo de la temporada.

La propuesta que Boca le realizó a Talleres es de 4 millones de dólares por el 80% de la ficha del mediocampista de 24 años. Ahora, la pelota está del lado del conjunto cordobés, que deberá responder ante una oferta importante por un futbolista que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028.

El nombre elegido no es casual. El jugador ya había estado cerca de llegar a Boca a mediados de 2024, aunque aquella negociación no llegó a buen puerto y finalmente terminó desembarcando en Talleres. Según Transfermarkt, actualmente su cotización es de 5,5 millones de euros, otro factor que explica la importancia de la propuesta realizada por el Xeneize.

Galarza surgió de las inferiores de Argentinos Juniors y debutó profesionalmente en el club de La Paternal. En 2022 fue vendido al Genk de Bélgica por seis millones de euros y dos años después regresó al fútbol argentino para incorporarse a Talleres a cambio de 3,6 millones de euros. Además, existe un vínculo fluido entre Riquelme y el representante del futbolista, un elemento que podría favorecer las conversaciones en estas horas decisivas.

Ahora Boca espera la respuesta de Talleres mientras el reloj avanza. Riquelme sabe que tiene un margen muy reducido para completar el plantel y pretende resolver cuanto antes la llegada de un volante que pueda cubrir una zona que quedó debilitada. El elegido para reforzar al Xeneize es Matías Galarza, por quien ya existe una oferta formal sobre la mesa.