Dolor por la muerte del psicólogo: "Un gran profesional que ayudó a sanar el alma de tantas personas"

Dolor por la muerte del psicólogo: recuerdos y reflexión en el Día de la Salud Mental

La muerte del psicólogo de 48 años generó profundo dolor entre quienes lo conocieron, compartieron años de estudio con él o encontraron en su profesión un espacio de acompañamiento.

Tras varios días de intensa búsqueda, el hombre fue hallado sin vida este sábado por la mañana en un departamento ubicado en Catamarca al 1800, propiedad de su madre.

Conocida la noticia, las palabras de despedida comenzaron a multiplicarse. Pacientes, amistades y antiguos compañeros de estudio recurrieron a las redes sociales para recordarlo desde distintos lugares, con mensajes que reflejaron el dolor por la pérdida y el cariño que había dejado en sus vidas.

“Era mi psicólogo, gran profesional. Tengo el corazón roto con esta noticia”, escribió una persona que había sido atendida por él.

Otros eligieron recordarlo a partir de los momentos compartidos durante la juventud. “Me quedo con muchos recuerdos de nuestra adolescencia y esas tardes interminables de truco y guitarra”, expresó un allegado.

También hubo palabras de quienes compartieron con él su formación académica. “Lo recuerdo, fuimos compañeros de estudio, tenía un alma muy sensible, muy transparente y eso lo diferenciaba”, escribió otro usuario.

El mensaje de la Facultad de Psicología

La Facultad de Psicología también manifestó públicamente su pesar por el fallecimiento del profesional, graduado de esa casa de estudios, y acompañó a sus colegas, amistades y seres queridos en este difícil momento.

“La Facultad de Psicología expresa su profundo pesar por el fallecimiento de G.G.S, graduado de nuestra casa de estudios, y acompaña a sus colegas, amistades y seres queridos en este doloroso momento”, expresaron desde la institución.

Además, el mensaje adquirió una significación particular al coincidir con el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que invita a reflexionar sobre el cuidado del bienestar psíquico, la importancia de escuchar el sufrimiento y la necesidad de fortalecer las redes de acompañamiento.

“En el Día Mundial de la Salud Mental, su pérdida nos invita a reflexionar sobre la importancia de atender el sufrimiento psíquico y a redoblar nuestros esfuerzos para fortalecer nuestras redes de cuidados y mejorar las condiciones que determinan la salud mental de nuestras sociedades”, señalaron desde la Facultad.

En medio de la conmoción, las palabras de quienes lo conocieron se convirtieron en una forma de homenajearlo y de expresar el dolor por una ausencia que impactó en su entorno afectivo, profesional y académico.