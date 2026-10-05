Conmoción en Punta Lara: murió un bebé de apenas 10 días tras un triple choque

Así quedó la Ford EcoSports que impactó contra el Volkswagen UP donde se trasladaba la familia.

Un bebé de diez días murió como consecuencia de las heridas que sufrió tras un choque entre tres vehículos ocurrido en Punta Lara, localidad del partido bonaerense de Ensenada. La tragedia ocurrió este domingo por la noche y dejó varias personas heridas, entre ellas, la hermana de tres años de la víctima fatal.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 en Almirante Brown, entre las calles 106 y 108, donde, por causas que aún se investigan, una camioneta Ford EcoSport chocó desde atrás a una Fiat Fiorino. En el siniestro vial también estuvo involucrado un Volkswagen UP.

El hombre que manejaba la EcoSport, identificado como Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quedó demorado e imputado. La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFI N° 10 de La Plata.

Según informaron fuentes policiales, en la Fiorino viajaba una familia: Yasmín Jaimon, de 24 años, y sus hijos J.L., de 3 años, y Tadeo Ledesma, de apenas 10 días.

Las circunstancias que provocaron el impacto todavía son investigadas. Hasta el momento, no hay una reconstrucción oficial que permita precisar la maniobra realizada ni la velocidad a la que circulaba cada vehículo.

Otro de los vehículos involucrados en el siniestro también quedó notablemente dañado. (Créditos: Clarín)

Después del choque se produjo una concentración de personas en el lugar. De acuerdo con el informe policial, los efectivos debieron resguardar al conductor de la EcoSport ante un tumulto. Luego, algunas personas arrojaron elementos contra los móviles policiales y provocaron daños en los vehículos.

Qué ocurrió con el resto de los heridos

Además del bebé de diez días, que no logró sobreponerse a las lesiones y murió, varias personas fueron trasladadas para recibir asistencia médica. En el caso de los menores, ambos fueron derivados al Hospital de Niños de La Plata.

Jaimon también resultó herida y fue trasladada para recibir atención. Hasta el momento, las fuentes no difundieron un parte médico actualizado sobre la evolución del resto de los lesionados.

Cómo sigue la investigación

Ahora, la UFI N° 10 de La Plata deberá determinar, a partir de las imágenes de las cámaras municipales, los peritajes realizados sobre los tres vehículos y los testimonios de los involucrados y testigos, cómo se produjo la colisión y qué responsabilidad le corresponde a cada conductor.

Hasta el momento, el único imputado identificado es el conductor de la EcoSport.