Chocó a un repartidor que iba a la psicóloga y quiso escapar: “De acá no te vas”, lo frenó una mujer

Chocó a un repartidor en moto y quiso escapar: una mujer lo frenó al grito de “De acá no te vas”

Un joven de 21 años que trabaja como repartidor para la aplicación Pedidos Ya fue embestido por una camioneta Fiat Fiorino en inmediaciones de avenida Avellaneda y Lamadrid. Según testigos, el conductor del vehículo intentó escapar después del choque, pero una mujer lo interceptó y lo frenó al grito de: “De acá no te vas”.

El accidente ocurrió cuando el motociclista circulaba por la zona. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, la Fiorino estaba estacionada en doble fila y cuando intentó reanudar la marcha se produjo el impacto.

Al momento del choque, el joven se dirigía a una sesión de Psicología. Tras el siniestro, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) acudió para asistirlo y dispuso su traslado a un centro de salud. Según la información inicial, fue llevado lúcido y consciente.

Testigos del accidente afirmaron que, después de embestir al motociclista, el conductor de la camioneta intentó retirarse del lugar. Sin embargo, una mujer intervino para impedirlo y lo enfrentó con una frase que llamó la atención de quienes presenciaron la escena: “De acá no te vas”, le insistió varias veces.

La situación se produjo mientras el joven recibía asistencia médica y se aguardaba la intervención correspondiente para establecer las circunstancias del choque. Por el momento, no trascendieron detalles sobre el estado de salud del motociclista ni sobre las actuaciones realizadas respecto del conductor de la Fiorino.