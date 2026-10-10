Despistó y chocó contra una carnicería: le secuestraron el auto por alcoholemia positiva

Un siniestro vial se registró durante la madrugada en el barrio La Perla, donde un automóvil despistó y terminó chocando contra la vidriera de una carnicería. Como consecuencia del impacto, se produjeron daños materiales tanto en el vehículo como en el local comercial.

El hecho fue protagonizado por un joven de 20 años que circulaba a bordo de un Fiat Siena por avenida Independencia y 11 de Septiembre. Por motivos que no fueron precisados, el conductor perdió el control del rodado, subió a la vereda y terminó impactando contra el frente de la carnicería “El Mudo”.

Pese a la violencia del choque, no se registraron personas lesionadas. El episodio generó daños en la vidriera del establecimiento y en el automóvil involucrado.

Tras el siniestro, personal de Tránsito intervino en el lugar y le realizó al conductor un test de alcoholemia. "El resultado fue positivo y arrojó 0,68 gramos de alcohol por litro de sangre", indicaron fuentes policiales.

A raíz del resultado del control, los agentes labraron las infracciones correspondientes y procedieron al secuestro del Fiat Siena. De esta manera, el vehículo quedó fuera de circulación en el marco de las actuaciones realizadas tras el choque.