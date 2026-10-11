Hace 80 años, más de 800 orcas “se suicidaron en masa” en la costa de Mar del Plata

El jueves 10 de octubre de 1946, poco después de mediodía, en medio de una cálida jornada que precedía al fin de semana largo que albergaría a miles de turistas, la costa de Mar del Plata fue escenario de uno de los fenómenos más curiosos de la historia de la ciudad. 836 orcas encallaron en el tramo costero comprendido por Punta Mogotes y Playa Popular generando desconcierto entre los presentes.

“La población de Mar del Plata pudo ser testigo por primera vez en la argentina, del espectacular suicidio sobre las arenas desiertas de Playa Bristol de una inmensa tropa de grandes cetáceos, identificados después como individuos del género “pseudorca”, perteneciente a la familia de los delfinidos y viene a ser como un primo hermano de las terribles orcinus orca u orca asesina”, escribía la revista mensual Vea y lea en su edición del mes de noviembre.

Para el diario La Capital del 11 de octubre se trataba de "un fenómeno zoológico de características únicas". Lo cierto es que durante cuatro días, la costa marplatense fue el cementerio cetáceo más grande del país. Los 836 animales llegaban a la orilla muertos o agonizantes y los curiosos no dejaban acercarse para, en muchos casos, obtener una foto en medio del fenómeno.

Lo que comenzó como algo llamativo, pronto se transformó en un problema: la descomposición de los cuerpos comenzó a dejar un olor putrefacto que inundaba la costa y la convertía en un espacio desagradable.

“Científicamente no se conocen las causas de este mortal y raro fenómeno esporádico, pero se cree, con algunos fundamentos que existe alguna relación con la búsqueda de alimento”, indicaban los medios.

Posteriormente se realizó la autopsia a los dos cadáveres y se pudo determinar que presentaban “ausencia total de alimentos en el estómago y el estado perfectamente normal de todos los órganos internos”. Esta observación daba por tierra con la posibilidad de intoxicación masiva.

De acuerdo a la declaración del capitán de fragata Teodoro Caillet-Bois en el diario La Nación, no se trató de “pseudo orcas”, toninas o delfines, sino de cetáceos que alcanzaban un largo promedio de 6 metros y un peso que oscilaba en los 500 kilos. “El doctor Carlos Marelli, ex-director del Jardín Zoológico de La Plata, las clasificó como una especie de delfínido”, cerró el periodico.