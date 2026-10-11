Advierten por una millonaria pérdida en el sudeste bonaerense por excesos hídricos en los campos

Se trata de un estudio hipotético y el impacto dependerá de las condiciones de los suelos, la infraestructura y la distribución de los daños.

Un evento de excesos hídricos de alcance regional podría reducir entre 873.000 y 903.000 toneladas la producción de granos en una sola campaña en los partidos bonaerenses de Necochea, Lobería y San Cayetano. Así lo advirtió un informe técnico que analizó el impacto socioeconómico de posibles eventos climáticos extremos sobre la actividad agropecuaria de la zona.

Según las estimaciones preliminares, las pérdidas representarían una caída de entre US$ 137 millones y US$ 153 millones en el margen agrícola de los tres distritos, en un escenario que toma como referencia los efectos de la ciclogénesis de mayo y la preocupación por las posibles consecuencias de El Niño.

Aquel fenómeno climático dejó unas 160.000 hectáreas sin acceso en el partido de Necochea. El estudio proyectó ese antecedente sobre el conjunto de la región productiva, que genera anualmente alrededor de 3,84 millones de toneladas de granos y 39,78 millones de kilos de carne.

La ciclogénesis de mayo y el fenómeno El Niño son los factores que produjeron los excesos hídricos en el sudeste bonaerense.

Los supuestos del informe

La simulación contempla dos variables principales: dificultades de acceso al 70% de la superficie productiva y una caída del 20% en los rendimientos por hectárea de maíz, soja y girasol.

El documento aclara que se trata de un escenario hipotético y que el impacto dependerá de las condiciones de los suelos, la infraestructura y la distribución de los daños. En ese sentido, sostiene que “un lote puede producir más y la región cosechar menos si otros quedan fuera”, debido a que la imposibilidad de ingresar a determinados campos puede impedir la recolección de los cultivos.

La proyección no implica que las pérdidas vayan a concretarse necesariamente, sino que busca dimensionar las consecuencias económicas de un episodio de lluvias intensas que afecte simultáneamente a buena parte del territorio.

Caminos rurales y obras hidráulicas

Ante este panorama, el trabajo plantea tres líneas de acción para reducir la vulnerabilidad del sector. Una de ellas es solicitar fondos provinciales para ampliar el tramo final del Canal Los Ángeles 1. También propone coordinar el mantenimiento de los caminos rurales y los colectores, además de avanzar en un plan de cuenca que cuente con presupuesto público.

Las zonas afectadas incluyen a Necochea, San Cayetano y Lobería.

El informe remarca que la infraestructura puede reducir la exposición a los fenómenos climáticos, aunque ninguna obra garantiza eliminar por completo los riesgos asociados a las precipitaciones extraordinarias.

El impacto sobre el transporte y el empleo

La magnitud de las pérdidas agrícolas proyectadas también puede dimensionarse por sus consecuencias logísticas. El volumen de granos que dejaría de cosecharse equivaldría a entre 29.100 y 30.100 viajes de camiones con una capacidad de 30 toneladas.

El impacto potencial excede así los límites de los establecimientos rurales y alcanza al transporte, los servicios vinculados con el agro y otras actividades económicas de la región.

El bloque productivo de Necochea, Lobería y San Cayetano sostiene cerca de 7.100 empleos directos e indirectos. Por eso, el estudio advierte sobre la importancia de anticiparse a los eventos extremos mediante obras hidráulicas, mantenimiento de la red vial rural y planificación territorial.

De todos modos, la estimación no contempla los eventuales daños en la ganadería ni los gastos extraordinarios que podrían surgir de una emergencia hídrica, por lo que el impacto económico total podría ser mayor.