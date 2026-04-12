Alarmante estado de la Escuela Municipal N° 3: "La lluvia cae arriba del router y de las conexiones eléctricas"

Luego de numerosas quejas y llegar a una situación límite a principios de abril, una madre de la Escuela Municipal N° 3 reveló el alarmante estado de la institución, que se inunda en cada lluvia, los alumnos se encuentran en peligro porque "llueve arriba del router" y cada familia elige si enviarlos o no en caso de condiciones climáticas adversas.

De acuerdo al relato de Mariana Palombo en comunicación con Extra, la radio de 0223, el establecimiento educativo "depende totalmente del clima" para dictar clases con normalidad, producto de "una cuestión estructural con respecto al techo que ya no se puede sostener más", a pesar de que "se vienen haciendo reclamos desde hace cinco años".

"Sabemos que la situación en general de los edificios educativos municipales está complicada y hay un montón de necesidades, por lo que nunca era una urgencia y siempre había algo más prioritario, pero llegamos al límite", expresó acerca de la institución ubicada en Sánchez de Bustamante al 3485, y advirtió que no pueden pasar un día de lluvia "sin que literalmente se inunde toda la escuela".

En caso de precipitaciones como las recientes en Mar del Plata, describió que "las aulas quedan anegadas, los pedazos de mampostería se caen y llueve arriba del router", lo que los llevó a idear un "protocolo de precaución cada vez que caen dos gotas en la escuela".

"Hace que sea imposible, insalubre y muy peligroso para los chicos y los docentes que están trabajando", manifestó Palombo, quien además indicó que en 2024 el arreglo del centro educativo de Faro Norte "ingresó en el presupuesto", aunque por "urgencias" paralelas "se iba pateando" hasta que alcanzó esta triste realidad.

Por "urgencias" paralelas, las obras en la Escuela Municipal N° 3 "se iba pateando" hasta que alcanzó esta triste realidad, de acuerdo a la madre de alumnos.

Sin embargo, debido a los múltiples reclamos y la visibilización que obtuvo el caso, autoridades de Educación se presentaron en la escuela, constataron la gravedad de la situación y la problemática fue elevada a "carácter de prioridad y urgencia", conforme a su testimonio. En este momento, la licitación se encuentra en la Comisión de Hacienda.

A su vez, también comentó que "los arreglos no se pueden hacer por parte" y recordó que "el año pasado, un grupo de padres de la cooperadora ofreció realizar una reparación parcial", pero "no se les fue permitido por una cuestión de responsabilidad civil", ya que "debe hacerlo el Municipio".

"Los arreglos parciales no solucionan el problema, hay que hacer un cambio total. Se necesita modificar todo el techo, que se está hundiendo, y hay tejas que tienen 60 años. No es un trabajo que se puede hacer desde una cooperadora o un grupo de padres", detalló la mujer, quien también explicó que "las maestras ya tienen un protocolo" cuando comienza a caer agua.

En ese sentido, también aseguró que frente a la primera gota, los docentes "bajan la térmica porque la lluvia cae arriba del router y de las conexiones eléctricas", y expresó que "en el aula de primer grado tuvieron que hacer un cerco con los mismos bancos para que los chicos no pasaran porque se caía parte del techo" y debieron trasladarlos a otro salón.

A pesar de que el panorama es crítico, Palombo señaló que tan solo retiraron los restos de mampostería que podrían desprenderse y de momento están obligados a aguardar por la licitación, sin ninguna solución provisoria. "Hay que hacer el cambio e iniciar la obra cuanto antes. Mientras tanto, queda a criterio de los padres enviar o no a sus hijos cuando las condiciones climáticas sean adversas", concluyó.