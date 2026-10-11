¡Pirata en la cima y Racing por el piso! Belgrano pegó fuerte en Avellaneda

El Pirata ganó 2-0 en el Cilindro de Avellaneda con goles de Lucas Zelarayán y Franco Vázquez, profundizó la crisis de la Academia y confirmó su gran presente en el Torneo Clausura 2026.

Belgrano atraviesa un momento soñado y volvió a demostrarlo en una de las canchas más exigentes del fútbol argentino. Por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, el Pirata derrotó 2-0 a Racing en el Cilindro de Avellaneda, consiguió un triunfo clave para sus aspiraciones y se subió a lo más alto de la tabla de su zona. Con goles de Lucas Zelarayán y Franco Vázquez, el equipo cordobés aprovechó el difícil presente de su rival y se llevó tres puntos que alimentan la ilusión de pelear por el título.

El resultado profundizó la crisis de Racing, que llegó al encuentro en el fondo de la tabla de su grupo y con la obligación de ganar ante su gente. Tras la salida de Juan Pablo Vojvoda, despedido de su cargo, la Academia afrontó el compromiso con Sebastián "Chirola" Romero como entrenador interino. Sin embargo, el cambio en el banco todavía no logró traducirse en una reacción futbolística y el equipo volvió a dejar una imagen preocupante en un partido que necesitaba ganar.

El Pirata supo aprovechar sus oportunidades en los momentos decisivos del encuentro. A los 41 minutos del primer tiempo, Lucas Zelarayán apareció para abrir el marcador con una gran resolución y darle tranquilidad al conjunto dirigido por Ricardo Zielinski. El gol le permitió a Belgrano manejar el desarrollo con mayor confianza frente a un Racing que sintió el impacto y tuvo dificultades para encontrar respuestas antes del descanso.

En el complemento, la Academia intentó reaccionar, pero se encontró con un rival que supo administrar la ventaja y esperar el momento indicado para liquidar el partido. A los 50 minutos de la segunda etapa, Franco Vázquez apareció para marcar el 2-0 definitivo y sentenciar una victoria que tuvo un enorme valor para el conjunto cordobés. El resultado reflejó la diferencia de eficacia entre ambos equipos y dejó a Racing nuevamente golpeado ante sus hinchas.

Belgrano llegó a Avellaneda con el envión anímico de haber ganado el clásico frente a Talleres y ratificó su gran presente con otra actuación contundente. El equipo de Zielinski mostró personalidad, aprovechó sus momentos y confirmó que tiene argumentos para competir en la parte alta del Torneo Clausura. Con este triunfo, el Pirata se posicionó como líder de su zona y quedó bien perfilado de cara a la recta final de la fase regular.

Para Racing, en cambio, la derrota representa otro duro golpe en una temporada que necesita una reacción urgente. La Academia continúa comprometida en el fondo de la tabla y deberá encontrar soluciones futbolísticas para cambiar su rumbo en las cuatro fechas que restan. Mientras Belgrano disfruta de su presente y se ilusiona con los playoffs, el equipo de Avellaneda quedó obligado a mejorar si pretende recuperar terreno y evitar que la crisis siga profundizándose.