Hincha de Boca, familiero y apasionado por viajar: quién era el empresario fallecido

Para Emiliano Bernardi, viajar era mucho más que una actividad comercial. Era parte de una historia empresarial que se extendió durante décadas y que tuvo a Mar del Plata como punto de partida. Hincha de Boca, familiero y amante de conocer nuevos lugares, construyó su recorrido en el turismo estudiantil, un rubro en el que miles de adolescentes encuentran una de las experiencias más esperadas de su paso por la secundaria.

Su nombre quedó ligado a Viafín, la empresa que presidía y que desarrolló una extensa trayectoria en la organización de viajes de egresados. Pero su perfil emprendedor no se limitó a esa actividad: también se animó a explorar otros rubros y, hace un tiempo, apostó por la gastronomía con un local en la zona de Güemes.

La noticia de su muerte, conocida este sábado, generó expresiones de pesar entre compañías y personas vinculadas al sector turístico.

Una apuesta que nació en Mar del Plata

La historia de Bernardi estuvo atravesada por el crecimiento de Viafín y por una actividad que exige mucho más que organizar traslados y reservar hoteles. Detrás de cada viaje hay meses de planificación, familias que ahorran para concretarlo y estudiantes que esperan durante años ese momento.

Una de sus apuestas más visibles fue Camboriú, en el sur de Brasil. Mientras Bariloche conservaba su lugar histórico como destino de egresados, Bernardi impulsó una alternativa de playa, calor y excursiones que fue ganando terreno entre los estudiantes.

La elección no respondía solamente a una cuestión de gustos. También había una mirada económica: las familias necesitaban opciones que les permitieran concretar el viaje y la empresa buscaba ofrecer servicios competitivos sin resignar calidad.

Del turismo a la gastronomía

Su faceta emprendedora también lo llevó a probar suerte en otro rubro. Hace un tiempo, Bernardi apostó por la gastronomía con un local en Güemes, uno de los corredores comerciales de Mar del Plata, donde la oferta de bares y restaurantes forma parte de la identidad de la zona.

Una empresa con décadas de historia

Viafín atravesó distintas etapas de la economía argentina y también uno de los momentos más difíciles para el turismo: la pandemia. En 2020, con los viajes suspendidos y miles de estudiantes pendientes de una fecha de salida, Bernardi defendió públicamente la continuidad de los compromisos asumidos por la firma y habló de los servicios contratados para los pasajeros.

Años después, continuó al frente de la empresa y siguió participando de las discusiones cotidianas de la actividad.

La muerte de Bernardi deja el recuerdo de una figura vinculada durante décadas al turismo estudiantil y a distintos proyectos comerciales en Mar del Plata. Una historia profesional que tuvo como escenario los viajes, las playas brasileñas y el desafío permanente de encontrar nuevas oportunidades para hacer crecer sus negocios.