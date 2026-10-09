“Es un termómetro”: el turismo de Mar del Plata pone la mirada en el fin de semana largo

A horas de que comience el fin de semana largo por el 12 de octubre, Mar del Plata ya empieza a mirar con expectativa el movimiento turístico que podría generar el feriado.

La ciudad se prepara para recibir visitantes con una amplia oferta hotelera, gastronómica y cultural, en un período que tradicionalmente funciona como una primera referencia de cara a los meses de verano.

Las primeras señales generan expectativa en el sector, que aguarda el movimiento de visitantes como una referencia de cara a los meses de verano.

El feriado de octubre es considerado históricamente un verdadero “termómetro” para el sector turístico marplatense. El nivel de consultas, reservas y llegada de visitantes permite anticipar, al menos parcialmente, cuáles podrían ser las tendencias de la próxima temporada, aunque este año el contexto económico y social obliga a mantener cierta cautela.

En ese sentido, Diego Juárez, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) destacó el rol que tiene este fin de semana para la actividad turística local. “Es ese termómetro para nosotros, que afirma que la gente viene y nos elige”, señaló.

La ciudad se prepara para recibir visitantes con una amplia oferta hotelera, gastronómica y cultural.

Según explicó, las primeras señales son alentadoras: “Venimos bien en el tema búsquedas, que se tienen que traducir en reservas”, sostuvo, al remarcar que Mar del Plata continúa posicionándose entre los destinos más elegidos del país junto con la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Uno de los datos que genera mayor expectativa es el incremento en las consultas respecto del mismo período del año pasado. “Creció el nivel en un 41%”, afirmó Juárez, un indicador que el sector turístico espera que finalmente se refleje en una mayor cantidad de reservas y visitantes durante el fin de semana.

La situación económica que atravesó el país durante buena parte del año impactó sobre el consumo

La mirada también está puesta en que el movimiento del feriado permita comenzar a delinear lo que podría ocurrir durante la temporada de verano. “Con muchas ganas de que llegue este fin de semana, la gente venga, que siga disfrutando de la ciudad y empiece a preparar las vacaciones”, expresó.

Sin embargo, el escenario general mantiene cierta prudencia entre los actores vinculados al turismo. La situación económica que atravesó el país durante buena parte del año impactó sobre el consumo y obligó a los turistas a ajustar sus presupuestos.

Mientras tanto, "estamos trabajando junto con las cámaras para que este fin de semana sea realmente muy bueno”, indicó y puso el foco en la necesidad de sostener la actividad turística y preparar a Mar del Plata para la temporada que se aproxima.

El clima será otro de los factores que puede incidir en la experiencia de quienes lleguen a la ciudad. Consultado sobre la posibilidad de que las condiciones meteorológicas acompañen, Juárez reconoció que sería un elemento favorable, aunque remarcó que Mar del Plata cuenta con alternativas más allá de la playa.

“Cuando está feo podés hacer un montón de cosas”, sostuvo. En ese sentido, destacó que durante el fin de semana habrá distintas propuestas para aprovechar la ciudad independientemente de las condiciones climáticas.