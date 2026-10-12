A menos de dos horas de Mar del Plata: el histórico pueblo rural oculto entre sierras

A menos de dos horas de Mar del Plata, el Paraje La Alianza se erige como una escapada ideal para quienes buscan tranquilidad, historia y paisajes serranos. Ubicado en el partido de Lobería, a unos 128 kilómetros de la ciudad marplatense, el histórico pueblo rural se encuentra en la intersección de la Ruta Provincial 227 y el acceso al pueblo de San Manuel. El recorrido en auto demanda cerca de una hora y 45 minutos transitando por la Ruta Nacional 226 hasta Balcarce para luego empalmar con la red provincial.

Cómo es y dónde queda el Paraje La Alianza

El corazón del paraje es su icónico Almacén de Ramos Generales "La Alianza", una reliquia arquitectónica fundada en 1884 con gruesas paredes de barro y mobiliario de época conservado intacto. Durante décadas atendido por la familia Álvarez, el establecimiento cobró trascendencia nacional al ser elegido como locación principal para la filmación de la película Kamchatka en 2002. Tras la pandemia de 2021, el comercio dejó de atender regularmente al público, quedando preservado como un valioso patrimonio cultural bonaerense frente al horizonte de llanuras.

Es un lugar ideal para quienes buscan descansar sin ruido y movimiento.

A tan solo tres kilómetros se ubica la pequeña localidad de San Manuel, un pueblo calmo de vida apacible que invita a recorrer sus calles de tierra, la histórica Capilla San Manuel y la antigua estación ferroviaria. El entorno natural combina la llanura pampeana con las estribaciones del sistema de Tandilia, ofreciendo un contraste geográfico único a poca distancia de las ciudades principales. La cercanía con los relieves de la región lo transforma en una parada perfecta para conectar con circuitos de campo y aventura.

Para los aficionados al senderismo y las actividades al aire libre, a unos 15 kilómetros del paraje emergen elevaciones como el Cerro Los Dos Arbolitos y la zona de Puerta del Diablo. Estos puntos son frecuentados por visitantes que buscan realizar trekkings de baja dificultad, escalada en roca o disfrutar de tardes de mate rodeados de vegetación autóctona. Además, la cabecera distrital de Lobería se encuentra a 50 kilómetros, con atractivos como el Museo Histórico La Lobería Grande y sus plazas centenarias.

El sitio permite estar rodeado de vegetación.

El trayecto hacia el paraje permite planificar paradas estratégicas en la ciudad de Balcarce, ubicada a mitad de camino, ideal para conocer el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio o probar la gastronomía local. Con su impronta centenaria, sus senderos entre elevaciones y la paz de sus comercios de campo, este destino se consolida como una alternativa perfecta para desenchufarse de la rutina urbana sin realizar viajes prolongados.