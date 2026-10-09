Fin de semana del 12 de Octubre: cómo estará el clima en Mar del Plata

El mal tiempo sigue en Mar del Plata, que tendrá este viernes una jornada fría, con un cielo mayormente nublado, probabilidad de lloviznas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora durante la tarde.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con condiciones inestables en la ciudad. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura era de 10,7 grados, con una humedad del 97% y viento del sudeste a 30 kilómetros por hora.

Según el organismo, se esperan lloviznas tanto durante la mañana como en la tarde, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Hacia la noche, el cielo permanecerá nublado y disminuirán las chances de lluvia.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 9 grados y una máxima de 12. El viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante el día. Si bien no rige ningún alerta, las ráfagas podrían ubicarse entre los 42 y 50 kilómetros por hora durante la mañana y alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora por la tarde.

Cómo sigue el finde largo

Para este sábado 10 de octubre, se espera una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 14. Hay probabilidad de lluvias durante toda la jornada, con porcentajes que oscilarán entre el 10% y el 70%, mientras que el viento podría registrar ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El domingo es una intriga: mientras que para el Servicio Meteorológico continuará la inestabilidad en la ciudad durante toda la jornada; para otros sitios especializados no habría lluvias. La máxima treparía hasta los 15 grados y el cielo estará algo nublado.

El lunes se espera la continuidad de las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 15.