Atención en Mar del Plata: confirman cinco días seguidos sin atención en los bancos

Las sucursales bancarias de Mar del Plata atravesarán una inédita interrupción de sus actividades presenciales que se extenderá durante cinco días consecutivos. La medida abarcará desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre, según informaron los bancos locales. El extenso cierre responde a una combinación de fechas festivas del sector, el cronograma habitual de fin de semana y feriados extraordinarios dispuestos a nivel nacional y provincial.

El BCRA también anunció un feriado bancario.

Cuáles son los días en los que no habrá bancos

El esquema de inactividad comenzará formalmente el viernes 6 de noviembre por la conmemoración del Día del Trabajador Bancario, jornada en la que no hay atención al público en todo el país. El cese de gestiones en ventanilla continuará durante el sábado 7 y el domingo 8, como es tradicional durante los fines de semana. A su vez, el cronograma se acoplará con el feriado nacional dictado para el lunes 9 con motivo de la visita oficial del Papa León XIV a la Argentina.

El cronograma especial continuará el martes 10 de noviembre con un feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina a través de la comunicación A8487. De esta manera, el funcionamiento habitual de las entidades financieras y la atención presencial en cajas se reanudará recién el miércoles 11 de noviembre.

El sector de cajas no estará en funcionamiento.

A pesar de las puertas cerradas en las sedes físicas, las autoridades del sector remarcaron que la operatoria digital se mantendrá plenamente operativa en todo el distrito. Las aplicaciones móviles, las plataformas de home banking y el sistema de pagos electrónicos funcionarán de manera ininterrumpida. Asimismo, se dispondrá un operativo de recarga continua en la red de cajeros automáticos para garantizar el abastecimiento de dinero en efectivo durante el fin de semana largo.