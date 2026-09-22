Créditos para casas modulares: qué bancos prestan hasta $185 millones y cuánto cuesta una vivienda

Las casas modulares ganan espacio en el mercado argentino y ahora también cuentan con nuevas opciones de financiamiento bancario.

Las casas modulares dejaron de ser una alternativa exclusivamente asociada a las construcciones rápidas o económicas. En los últimos años, este sistema ganó espacio en el mercado argentino y ahora también suma una nueva posibilidad: el acceso a financiamiento bancario específico.

Actualmente, tres bancos ofrecen líneas de crédito para viviendas modulares o industrializadas: Banco Provincia, Banco Ciudad y Banco Hipotecario.

Las viviendas modulares se fabrican en plantas industriales y luego son trasladadas hasta el terreno donde se instalan.

A diferencia de los tradicionales créditos hipotecarios, se trata de préstamos personales en UVA, por lo que no es necesario constituir una hipoteca sobre la propiedad.

Qué bancos financias casas modulares

Las condiciones cambian según la entidad, tanto en el monto disponible como en el plazo, la tasa y el porcentaje que se puede financiar.

Banco Monto máximo Plazo Tasa Financiación Banco Provincia $100 millones Hasta 8 años 9% para clientes que cobran haberes / 15% resto Hasta 100% Banco Ciudad $185 millones Hasta 10 años 10,50% eficiente / 11,50% convencional Hasta 75% Banco Hipotecario 50.000 UVA Hasta 6 años 15% Hasta 100%

Todos los créditos están expresados en UVA, por lo que el capital se actualiza de acuerdo con la evolución de esta unidad.

Banco Provincia: hasta $100 millones

El Banco Provincia lanzó una línea específica para la compra de viviendas modulares que permite solicitar hasta $100 millones y financiar hasta el 100% del valor de la vivienda, IVA incluido.

El plazo puede extenderse hasta 96 meses, mientras que la tasa anual es del 9% para quienes cobran sus haberes en el banco y del 15% para el resto de los clientes.

El dinero no se deposita directamente al comprador: se transfiere a las empresas proveedoras adheridas a la línea.

Banco Ciudad: el préstamo más alto

El Banco Ciudad ofrece hasta $185 millones, con un plazo máximo de 10 años.

Diferentes bancos ofrecen a sus clientes la posibilidad de acceder a una vivienda modular, con plazos, tasas y porcentajes de financiación diferentes. (Imagen ilustrativa generada con Chat GPT)

La tasa es del 10,50% para viviendas modulares que incorporen eficiencia energética y del 11,50% para las convencionales.

En este caso, el banco financia hasta el 75% del presupuesto o factura proforma de la empresa constructora.

Por ejemplo, para un préstamo de $10 millones a 10 años, la entidad informa una cuota inicial cercana a $180.000, con ingresos requeridos de aproximadamente $900.000.

Banco Hipotecario: hasta 50.000 UVA

El Banco Hipotecario también cuenta con una línea de préstamos personales en UVA para viviendas industrializadas, aunque requiere que la construcción sea realizada por empresas que tengan convenio con la entidad.

El crédito puede financiar hasta el 100% del valor de la vivienda, con una tasa del 15% y un plazo máximo de 72 meses.

El desembolso se realiza en dos etapas: primero se entrega un 40% como anticipo y el 60% restante cuando la empresa confirma la fecha de entrega.

Cuánto cuesta una casa modular

El precio depende de la superficie, el diseño, los materiales y el nivel de terminaciones. Sin embargo, los valores publicados por fabricantes permiten tener una referencia.

Una vivienda modular de 30 m² ronda los US$31.300, mientras que una de 54 m² puede llegar a US$49.700.

Para quienes buscan una alternativa de mayor categoría, una vivienda de 60 m² distribuida en dos plantas alcanza aproximadamente los US$66.300.

El diseño, los materiales y el nivel de terminaciones son algunos de los factores que determinan el precio de una vivienda modular.

La construcción modular permite fabricar buena parte de la vivienda en una planta industrial y luego trasladarla hasta el terreno para su instalación definitiva. Por eso, además de viviendas permanentes, este sistema también se utiliza para casas de fin de semana, proyectos turísticos y desarrollos inmobiliarios.

El avance del financiamiento bancario abre así una nueva posibilidad para quienes buscan construir con tiempos más previsibles y acceder a una vivienda sin recurrir a un crédito hipotecario tradicional.