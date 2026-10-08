Advierten que el Banco Central perdió más de US$1.000 millones por un error de cálculo

Un segundo informe sobre el traslado del metal al exterior ya está en el Bcra para su descargo.

La Auditoría General de la Nación (AGN) publicó un informe sobre el Banco Central de la República Argentina (Bcra) y señaló que la entidad realizó operaciones financieras “especulando” con la trayectoria del precio internacional del oro y perdió U$s1.023 millones en 2025.

El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, afirmó que desde que el organismo audita los estados contables del Bcra “nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo”.

El informe incluye un apartado en particular sobre el resultado de las operaciones vinculadas a las reservas de oro. Olmos lo describió como “lo que suscitó esta polémica” y el organismo detalló qué operaciones se concertaron y bajo qué esquema.

Revelaron errores en el cálculo del precio del oro por parte de la gestión del titular de la entidad, Santiago Bausili.

Conforme a la AGN, el esquema se originó durante la actual gestión del Banco Central, a cargo Santiago Bausili. De acuerdo con el organismo, la entidad concertó el año pasado operaciones de derivados liquidables en dólares, con fines de cobertura.

Para esas operaciones, el Banco Central utilizó parte del oro de las reservas “como bien de respaldo o subyacente, técnicamente hablando”, según explicó el líder del organismo.

El resultado fue una pérdida de $1,5 billones, que se pagó con divisas de la entidad financiera, que se compone con US$ 960 millones que corresponden al resultado negativo de las operaciones y US$ 62,8 millones a primas de opciones.

Por su parte, la tenencia de oro del Banco Central registró en 2025 una ganancia patrimonial de más de $8 billones. En ese sentido, aclaró que ese oro fue “adquirido no en esta gestión, sino en las de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont”. Según la AGN, la ganancia se explica únicamente por la suba internacional del precio del metal.

Buscan saber por qué se tomó la decisión de trasladar el oro al exterior.

El traslado del oro del Banco Central

Olmos explicó que la AGN trabaja en forma paralela en otra auditoría sobre las reservas físicas de oro del Banco Central y, "permitirá saber por qué se tomó la decisión de trasladar el oro al exterior, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el Banco Central o para quién”.

En ese sentido, sostuvo que la entidad tenía dos tipos de tenencias: oro físico en las bóvedas del Banco Central y una porción depositada en el Bank for International Settlements (BIS), en Suiza.