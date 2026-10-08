Hasta 60 meses y ahorro del 20%: cuáles son las nuevas tasas para pagar deudas con el Banco Provincia

La medida busca aliviar el bolsillo de las familias de la provincia y la ciudad.

El Banco Provincia anunció una importante baja en las tasas de interés de su programa de refinanciación de deudas de consumo para aliviar el bolsillo familiar. La medida busca que miles de clientes de Mar del Plata y la provincia que arrastran deudas de tarjetas o préstamos puedan reducir hasta un 20% el valor de su cuota mensual. El esquema contempla plazos de financiamiento de hasta 60 meses y otorga beneficios directos tanto para atrasos recientes como para situaciones de mora avanzada: desde la entidad bancaria explicaron que las mejores condiciones financieras están destinadas a los sectores con menores ingresos.

Cómo es la nueva propuesta del Banco Provincia para pagar deudas

Para quienes registran una mora temprana de hasta 90 días, la tasa de interés más baja se aplica a personas con ingresos equivalentes a cuatro salarios mínimos, excombatientes de Malvinas y empleadas domésticas. En estos casos, la rebaja de tasas alcanzó los 9 puntos porcentuales, logrando la máxima reducción del 20% en la cuota de refinanciación. Por su parte, los clientes que cobran sus haberes o jubilaciones en el banco público bonaerense cuentan con un recorte de tasa de 12,5 puntos, lo que representa un alivio directo del 18% en el monto a saldar.

Todo se puede hacer desde la app o el home banking.

El programa también incluye una opción especial pensada de manera exclusiva para consolidar saldos pendientes de tarjetas de crédito con plazos extendidos de hasta 5 años. Esta alternativa recortó 6 puntos de tasa y posibilita un ahorro fijo en el pago de cada mes para quienes buscan ordenar sus cuentas. En tanto, para las situaciones de mora tardía superiores a los tres meses, la tasa mínima fija quedó establecida en un 25% anual. La tasa preferencial funciona como una herramienta clave para recuperar la capacidad de pago de los usuarios sobreendeudados.

El trámite permite unificar distintos compromisos financieros, como resúmenes de tarjetas y créditos personales, dentro de un único préstamo con cuotas fijas más accesibles. La gestión puede iniciarse de manera presencial en las sucursales de la ciudad o directamente a través de la plataforma de home banking. Durante lo que va del año, este mecanismo permitió concretar más de 125 mil operaciones por montos superiores a los 500 mil millones de pesos. El objetivo central de la banca pública es contener el endeudamiento de los hogares golpeados por la inflación.

En el caso de las tarjetas, las tasas bajaron otro 9%.

La batería de facilidades financieras representa una oportunidad imperdible para los vecinos costeros que necesitan regularizar su situación bancaria antes de fin de año. Al extender los plazos y achicar los recargos, la propuesta evita que los atrasos cotidianos deriven en acciones judiciales o cierres definitivos de cuentas. La grilla completa de tasas aplicables según cada nivel de ingreso ya se encuentra disponible para consulta en los canales digitales oficiales.