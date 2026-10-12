Preocupación por el nivel de arsénico en el agua: solicitaron información a municipios bonaerenses

El Consejo Profesional de Química (CPQ) de la provincia de Buenos Aires inició una acción institucional ante la presencia de concentraciones elevadas de arsénico registradas en distintos puntos del territorio bonaerense.

En concreto, el organinsmo remitió notas a los municipios en los que el Mapa de Arsénico desarrollado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (Itba) identificó valores elevados, con el objetivo de conocer qué controles se realizan sobre las fuentes destinadas al consumo humano y qué medidas se están implementando frente a esta problemática.

Según se informó en un comunicado, la institución solicitó datos sobre la periodicidad y alcance de los monitoreos, los resultados de los últimos análisis de arsénico, la identificación de las fuentes que presentan concentraciones elevadas y las medidas preventivas, correctivas o de tratamiento adoptadas o previstas.

El Consejo Profesional de Química exigió conocer qué medidas se están implementando frente a esta problemática.

Asimismo, solicitó conocer si existen programas específicos de vigilancia y seguimiento y qué recomendaciones se han brindado a la población.

La preocupación se fundamenta en los resultados difundidos por el Itba, cuyo mapa reúne análisis realizados en distintos puntos del país. En la actualización correspondiente a 2025, entre los registros bonaerenses ubicados en el nivel de mayor concentración, aparecen:

9 de Julio , con valores de entre 72 y 165 µg/L.

, con valores de entre 72 y 165 µg/L. Guaminí , con 295 µg/L.

, con 295 µg/L. San Vicente , con 163 µg/L.

, con 163 µg/L. Monte , con 146 µg/L.

, con 146 µg/L. Partido de la Costa , con 147 µg/L.

, con 147 µg/L. Mercedes , con 105 µg/L.

, con 105 µg/L. Chivilcoy , con registros de hasta 94 µg/L.

También se informaron valores elevados en municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), como Vicente López (117 µg/L), Ezeiza (96 µg/L), Almirante Brown (56 µg/L) y General Rodríguez (67 µg/L). Estos valores corresponden a puntos o muestras relevadas y no deben extrapolarse automáticamente a la totalidad del territorio municipal o a toda la red de abastecimiento.

Mar del Plata, en alerta amarillo

De acuerdo al mapa proporcionado, Mar del Plata se encuentra en alerta amarillo, con valores de entre 10 y 50 partes por billón (ppb) de arsénico por litro. En este caso, el Itba explica que "se deben completar estudios para decidir si consumiendo agua con estos porcentajes se aumenta la posibilidad de desarrollar cuadros de enfermedades como el Hacre".

Para dimensionar la relevancia de estos registros, se menciona que el Código Alimentario Argentino establece como valor máximo general para el arsénico en el agua potable 0,01 mg/L, equivalente a 10 µg/L.

Enviaron notas a los distritos en los que el Mapa de Arsénico del Itba registra concentraciones elevadas.

La normativa contempla, bajo determinadas condiciones y para regiones con suelos de alto contenido de arsénico, la posibilidad de admitir excepcionalmente valores de hasta 0,05 mg/L (50 µg/L). Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece 10 µg/L como valor guía provisional para el arsénico en el agua de consumo.

El propio Itba advirtió sobre la relevancia sanitaria de la presencia de arsénico en el agua y señala que el mapa constituye una herramienta para visualizar su distribución a partir de muestras analizadas. La institución también destacó que la problemática afecta particularmente a distintas regiones de la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, para el Consejo Profesional de Química estos registros constituyen una señal que requiere seguimiento, verificación y respuesta por parte de las autoridades competentes.

“La presencia natural de arsénico en determinadas fuentes de agua es una problemática conocida y extendida, pero ello no puede traducirse en la ausencia de controles ni en la falta de información para las comunidades potencialmente expuestas. El acceso a agua segura requiere monitoreos sistemáticos, información pública y medidas concretas cuando los análisis detectan concentraciones que pueden representar un riesgo”, señalaron desde la institución.

Tomar agua con arsénico puede provocar graves problemas de salud a corto y largo plazo.

Según manifestaron en el comunicado, a problemática adquiere una dimensión particularmente significativa a partir del caso de Bragado, donde durante años denunciaron niveles elevados de arsénico en el agua de red. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el fallo que obliga a Aguas Bonaerenses S.A. (Absa) a realizar las obras necesarias para garantizar la calidad y potabilidad del agua de red en esa ciudad.

Al respecto, desde el CPQ expresaron que “el antecedente de Bragado demuestra que la calidad del agua destinada al consumo humano no constituye solamente una cuestión ambiental o sanitaria, sino también una obligación concreta de los responsables del servicio y de las autoridades públicas”.

Finalmente, consideraron indispensable “que esta problemática sea abordada mediante la articulación entre los municipios, los organismos provinciales, las empresas prestadoras de los servicios de agua, las instituciones científicas y los profesionales especializados”.

En este sentido, la entidad puso a disposición de las autoridades municipales su capacidad técnica e institucional para contribuir al análisis de la situación, la prevención de riesgos y la generación de acciones destinadas a garantizar el acceso de la población a agua segura.