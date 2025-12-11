Escándalo en el Amba: detectaron Viagra, ibuprofeno y paracetamol en el agua

En los ríos y arroyos del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) corre mucho más que agua, según un estudio llevado a cabo por expertos del Conicet. La investigación encontró gran variedad de fármacos, como paracetamol, ibuprofeno y atenolol. Pero lo que más llamó la atención es una sustancia que aparece sobre todo en verano: sildenafil, más conocido como Viagra.

De acuerdo con el informe, mientras que en áreas rurales se detectaron en promedio dos o tres fármacos, en los tramos urbanos aparecieron residuos de prácticamente todos los 16 compuestos investigados.

La carbamazepina lideró la lista, seguida por paracetamol, ibuprofeno y atenolol, explicó Daniela Pérez, becaria del Conicet y primera autora del trabajo.

Las variaciones estacionales también influyeron en los resultados. El sildenafil mostró mayor presencia en verano, asociado a un incremento de la actividad sexual, mientras que durante el invierno crecieron los registros de medicamentos vinculados a afecciones respiratorias, como el salbutamol.

Las precipitaciones provocaron dilución y, en consecuencia, una reducción en la concentración de algunos compuestos. El reporte muestra cómo los asentamientos humanos y los servicios cloacales influyen en la contaminación, con variaciones estacionales que revelan hábitos de consumo.

Ríos y arroyos

El informe fue publicado en Environmental Toxicology and Chemistry y fue llevado a cabo por especialistas del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y asociado a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) bonaerense.

El trabajo midió la presencia de medicamentos en aguas superficiales de las cuencas de los ríos Luján, Reconquista y Matanza-Riachuelo y de los arroyos Del Gato, Maldonado, El Pescado y Espinillo.