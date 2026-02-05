¿El mar de Brasil o Mar del Plata?: un informe revelador confirma qué playas son más seguras para veranear

¿El mar de Brasil o Mar del Plata?: un informe revelador confirma que playas son más seguras para veranear.

Las playas de Brasil vs las playas de Mar del Plata. El debate que siempre se reaviva año a año por la cuestión cambiaria, para muchos podría definirse luego de algunos informes vinculados a la salud, luego de comprobarse distintos casos de gastroenteritis en el país vecino.

Esta semana desde Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) emitieron un informe donde validan la calidad de las aguas de Mar del Plata y destacan la certificación europea de calidad de playas conocida como “Blue flag award” o “Bandera Azul”.

Este verano en las playas de Brasil hubo varios casos de turistas que sufrieron gastroenteritis. Un informe posterior dio cuenta que de los 259 puntos monitoreados por el Instituto de Medio Ambiente, solo el 66% son aptos para el baño y advierten sobre la contaminación de sus playas.

De hecho, todos los años el reconocido diario Folha de San Pablo publicó un informe donde expone que este verano el 70% de las playas no son aptas para bañarse, lo que configura el nivel más alto de la última década. Entre los no aptos figuran algunos sectores de las playas del Balneario Camboriú, Bombas, Bombinhas y Florianópolis.

Qué pasa en Mar del Plata

El proyecto denominado “Calidad recreativa del litoral marítimo de Mar del Plata”, llevado adelante por la Gerencia de Calidad de Osse Mar del Plata desde 1995, tiene como objetivo principal evaluar la calidad del medio marino destinado a fines recreativos atendiendo la salud pública de marplatenses y turistas.

Según señalaron desde Obras Sanitarias a 0223, el trabajo “forma parte del Programa de Manejo Costero Integrado y ha evidenciado mejoras sostenidas en la calidad de las playas, como resultado de las obras de saneamiento realizadas por la empresa, como el emisario submarino y la estación depuradora de aguas residuales”.

Desde la empresa estatal resaltan que este monitoreo, que se realiza cada 15 días en los meses de verano, “ha sido clave para que Mar del Plata se convierta en la primera del país en obtener, para algunos de sus balnearios, la certificación europea de calidad de playas conocida como Blue flag award o Bandera Azul”.

El informe, asimismo, “verifica el cumplimiento de la normativa establecida por la Resolución Nº42/06 - Autoridad del Agua, que fija una media geométrica de 35 enterococos por cada 100 ml de agua marina como valor de referencia para calidad recreativa”.

El esquema de muestreo contempla un relevamiento anual a lo largo de los 42 km de costa de todo el partido de General Pueyrredon, mediante 21 puntos de muestreo distribuidos estratégicamente en toda su extensión.

Durante el periodo estival, Osse indicó que implementa un esquema de muestreo más intensivo, con frecuencia quincenal, que abarca 18 puntos comprendidos entre Playa Marbella al sur y Playa Franca al norte.

“La correcta interpretación de los resultados microbiológicos requiere, además, un registro detallado del contexto ambiental en el que se realiza el muestreo. Por este motivo, el personal técnico observa y documenta variables como las condiciones climáticas, el estado del cuerpo de agua y una observación macroscópica general del mismo”, reafirma el escrito.