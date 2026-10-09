A dos horas de Mar del Plata: el pueblo oculto con playa ideal para una escapada

A menos de dos horas de Mar del Plata, una joya desconocida con apenas 20 habitantes fijos se convirtió en la escapada ideal para el fin de semana. La localidad de Arenas Verdes, situada en el partido de Lobería, enamora a los visitantes por sus playas extensas de arena fina rodeadas de médanos y pinos. El pequeño pueblo propone un entorno rústico y tranquilo para descansar del movimiento urbano sin hacer trayectos largos. Por su cercanía con los otros destinos de la costa, es una alternativa perfecta para pasar el día junto al mar y regresar a la tarde.

Cómo es y dónde queda Arenas Verdes

El principal atractivo del lugar radica en su franja marítima de paisajes vírgenes que combina vegetación nativa con la tranquilidad de un balneario poco concurrido. El sector de playa cuenta con cobertura de guardavidas durante la temporada alta para garantizar un baño seguro. Sobre la línea de costa funcionan paradores de madera que ofrecen comida rápida, rabas, platos con mariscos y cerveza artesanal. Además, la zona comercial dispone de una proveeduría general y restoranes icónicos como La Fonda de Guillermina, famosa en la región por la calidad de sus empanadas caseras.

Para llegar hay que hacer un viaje de 125 kilómetros.

La geografía del lugar favorece la práctica de deportes náuticos y actividades al aire libre durante todo el año. Es habitual ver a fanáticos del surf buscando olas en sus rompientes, así como a deportistas que realizan salidas en kayak y pesca deportiva. Quienes buscan hospedarse unos días encuentran alternativas que van desde complejos de cabañas y bungalows hasta campings en zonas arboladas. Al mismo tiempo, el ambiente familiar y el bajo caudal de tránsito hacen que el destino mantenga un perfil sereno muy valorado por los viajeros.

Llegar desde Mar del Plata es muy sencillo y requiere un viaje de 125 kilómetros por carreteras provinciales. El trayecto se realiza saliendo por la Avenida Champagnat para tomar la Ruta Provincial 88 en dirección al partido de Lobería. Luego de avanzar por el asfalto, se toma el desvío señalizado que conduce directamente hacia los accesos de la localidad. La fluidez del camino y el buen estado de las calzadas permiten completar el recorrido en aproximadamente una hora y media de auto.

La vegetación se entremezcla con la arena.

La propuesta de turismo de cercanía forma parte de los destinos emergentes más elegidos por los marplatenses para viajes cortos de un solo día. La combinación de naturaleza intacta, gastronomía y buena conectividad posiciona al rincón bonaerense, que está bien oculto, como una opción cada vez más buscada.