A dos horas de Mar del Plata: la joya serrana de apenas 1000 habitantes ideal para una escapada

A menos de dos horas de Mar del Plata, una joya serrana de apenas 1000 habitantes se convirtió en la escapada ideal para quienes buscan descansar el fin de semana. La localidad de San Manuel, ubicada en el partido de Lobería, cautiva a los visitantes por su ambiente tranquilo y sus paisajes de campo. El pequeño pueblo ofrece un entorno natural único para desconectar de la rutina urbana sin hacer viajes largos. Además, por su cercanía con la costa, es una opción perfecta para pasar el día al aire libre y volver a la tarde.

Cómo es y dónde queda San Manuel

El punto central del paraje es la histórica Estación San Manuel, una construcción ferroviaria inaugurada a finales de la década de 1920. Aunque el tren ya no pasa por el lugar, el edificio se mantiene impecable como un símbolo del origen del poblado. En el centro del mapa urbano resalta la Plaza General San Martín, rodeada de tilos y frente a la capilla local construida en 1960. Los turistas aprovechan el recorrido para visitar el museo histórico, donde se guardan herramientas y recuerdos de la época de esplendor rural.

Los atardeceres son inigualables en el pueblo.

Para quienes disfrutan del aire libre, los alrededores del pueblo invitan a realizar caminatas sencillas, paseos en bicicleta y salidas para sacar fotos. Los caminos de tierra que rodean la zona pasan cerca de antiguas canteras y campos donde se aprecia el paisaje típico de la sierra. Además, los comercios y almacenes del lugar ofrecen picadas artesanales, quesos de campo y embutidos caseros. La calidez de los vecinos completa una experiencia pensada para disfrutar de la tranquilidad sin apuros.

Llegar desde Mar del Plata es muy fácil y lleva menos de dos horas en auto por un trayecto de 156 kilómetros. La ruta recomendada es tomar la Ruta Nacional 226 hacia Balcarce y luego conectar con la Ruta Provincial 227. El camino se encuentra bien señalizado y combina tramos de asfalto con accesos rurales en muy buen estado. Esa facilidad para viajar hace que cada fin de semana más familias elijan esta localidad para pasar un día diferente.

Las plazas y parques son el foco principal del paraje.

La propuesta de turismo rural forma parte de los nuevos circuitos preferidos por los marplatenses para hacer escapadas de un solo día. La combinación de aire puro, gastronomía de campo y buena conectividad posiciona a este rincón bonaerense como una alternativa cada vez más popular. Las autoridades, al mismo tiempo, continúan sumando actividades y paseos para recibir a los visitantes durante todo el año. De esta forma, el pequeño pueblo serrano se afianza como un destino infaltable en la región.