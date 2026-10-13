Detienen a un hombre de 59 años por una causa de abuso sexual

El sujeto detenido por la policía acusado de abuso sexual.

Un hombre de 59 años fue detenido en Villa Gesell en cumplimiento de una orden judicial, en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa.

La investigación se inició en 2024 con la intervención del Tribunal en lo Criminal N.º 2 del departamento judicial de Dolores.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona de Paseo 122, entre las avenidas 13 y 14.

Tras los más de dos años de búsqueda, el hombre finalmente quedó a disposición de la justicia.