Polémica en una escuela de Mar del Plata: denunció a un compañero por abuso sexual y ahora ella no puede asistir a clases

En las últimas semanas, una estudiante menor de edad contó una situación de abuso sexual de la que había sido víctima meses atrás. La denuncia fue formalizada en la Justicia y se le otorgó una orden de restricción contra el agresor, un compañero de la misma escuela, pero de diferente turno.

Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso 0223, hace aproximadamente cinco meses el menor de edad arrinconó a su compañera en el interior de la escuela y la manoseó por encima de la ropa. Tiempo después, la familia de la víctima realizó la denuncia en la comisaría correspondiente y allí relató que este abuso se habría sumado a una serie de acosos que el adolescente venía perpetrando contra la víctima.

Según consta en la denuncia, el abuso se habría sumado a una serie de acosos que el adolescente venía perpetrando contra la víctima.

Aparentemente, los menores de edad habían tenido una relación de noviazgo el pasado año, y desde que se vio interrumpida, el chico había comenzado a hostigar a la joven. En la denuncia se menciona un suceso en el que la persiguió por la escuela con un preservativo usado y distintas situaciones de acoso a través de las redes sociales.

En el documento se solicitó una restricción de acercamiento, a la que la Justicia dio lugar. Desde entonces, la escuela del barrio Santa Mónica a la que acuden los menores y en la que ocurrieron los hechos denunciados, tomó la determinación de organizar los horarios de los estudiantes para que no se crucen.

La familia aseguró que la víctima se pregunta: "¿Qué hice mal yo? ¿Por qué no puedo ir a la escuela?".

La Justicia ordenó el impedimento de contacto y notificó al menor de edad "que deberá abstenerse de todo acto de perturbación o intimidación contra la denunciante, y demás integrantes de su grupo familiar, en sus tareas normales, laborales, educativas y/o de esparcimiento". Sin embargo, la institución instó a la adolescente a cursar algunas de las materias de manera remota, impidiéndole a ella asistir a la escuela.

La dirección del establecimiento basó su decisión teniendo en cuenta la "medida cautelar impuesta, la infraestructura con la que contamos y el derecho al acceso a la educación equitativo para ambos estudiantes". En la misma línea, ordenaron que siempre que la menor asista a la escuela sea acompañada por un adulto.