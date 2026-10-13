Apareció el hombre de 37 años que era buscado en Mar del Plata: estaba en situación de calle

La búsqueda de Maximiliano Hernán Marquina llegó a un final que su familia esperaba desde hacía tiempo. Después de semanas de preocupación, recorridas por Mar del Plata y una fuerte campaña para dar con su paradero, sus seres queridos lograron comunicarse con él y confirmar que se encuentra bien, aunque atraviesa una difícil situación: está en situación de calle.

El hombre, de 37 años, había sido visto por última vez en septiembre de 2025 en las inmediaciones de la Plaza Mitre. Desde entonces, su familia intentaba dar con él, preocupada por la falta de comunicación y por las dificultades que podría estar atravesando.

Su familia había perdido contacto con él y temía que estuviera desorientado debido a sus problemas de visión.

En diálogo con 0223, su tía había contado que hacía meses que no lograba contactarlo. "Se dejó de comunicar conmigo hace algunos meses, pero sabe mi número de memoria, creemos que puede estar desorientado", había explicado durante la búsqueda.

Además, había manifestado su preocupación por el estado de salud de Maximiliano, ya que tiene problemas de visión y temía que pudiera estar atravesando alguna otra dificultad. "Tiene problemas de vista, creemos que por ahí no ve o que quizás tiene algún problema neurológico", había señalado.

Tras difundir su caso y recorrer distintos sectores de la ciudad, lograron comunicarse con él.

Finalmente, después de insistir con la búsqueda y difundir su caso para obtener información que permitiera encontrarlo, la familia consiguió comunicarse con él. "Está bien, pero en situación de calle", confirmaron a este medio.

El reencuentro representa un alivio para sus seres queridos, que durante meses convivieron con la incertidumbre sobre su paradero. Ahora, con la posibilidad de volver a estar en contacto, buscan acompañarlo en este momento difícil y ayudarlo para que su situación mejore.